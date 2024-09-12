أرسنال يمدد عقد مدربه أرتيتا

أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه مدد تعاقده مع مدربه ميكل أرتيتا اليوم الخميس.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد المدرب الإسباني في نهاية الموسم. ولم يكشف النادي عن أي تفاصيل، في وقت قالت فيه وسائل إعلام بريطانية إن أرتيتا سيستمر مع أرسنال حتى عام 2027.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مانشستر سيتي مهدد بالهبوط من البريميرليغ list 2 of 2 "كلهم متشابهون".. لاعب توتنهام "يهين" قائده سون end of list

وقال أرتيتا في بيان "أشعر بفخر شديد، ومتحمس للغاية وأتطلع إلى ما سيأتي بعد ذلك".

وأضاف "أشعر بقدر كبير من الإلهام وأشعر بالتحدي وبالدعم، وأريد تقديم أكثر مما قدمناه معا بالفعل".

وتولى أرتيتا، لاعب وسط أرسنال السابق، المسؤولية في عام 2019 بعد فترة قضاها في مانشستر سيتي مدربا مساعدا لبيب غوارديولا.

وقاد أرسنال إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي واحتلال المركز الثاني مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل أرسنال، الرابع في الدوري بسبع نقاط، ضيفا على منافسه المحلي توتنهام هوتسبير يوم الأحد القادم.