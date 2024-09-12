مانشستر سيتي مهدد بالهبوط من البريميرليغ

قالت شبكة (إي إس بي إن) الرياضية، اليوم الخميس، إن جلسة الاستماع في 115 انتهاكا مزعوما من قبل مانشستر سيتي للوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ستبدأ يوم الاثنين المقبل.

وأحيل مانشستر سيتي في فبراير/شباط 2023 إلى لجنة مستقلة بشأن تلك الانتهاكات المزعومة التي تعود إلى موسم 2009-2010 ويزعم أن النادي انتهك القواعد المتعلقة بتوفير معلومات دقيقة.

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كما يتهم سيتي بعدم الامتثال لقواعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التي تتطلب من الأندية اتباع لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن اللعب المالي النظيف بين موسمي 2013-2014 و2017-2018، وعدم اتباع قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن الربح والاستدامة بين موسمي 2015-2016 و2017-2018.

وقال النادي الذي حقق لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي في مايو/أيار، وقت الإحالة إلى اللجنة إنه متفاجئ من "إصدار الدوري لهذه الانتهاكات المزعومة".

وأضاف أن "النادي يرحب بمراجعة هذه المسألة من قبل لجنة مستقلة، للنظر بشكل محايد في الأدلة الشاملة التي لا تقبل الجدل والتي تدعم موقفنا".

وقالت مصادر لشبكة (إي إس بي إن) إن الجلسة من المقرر أن تبدأ في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، ومن المتوقع أن تستمر حوالي شهرين وأن يتم التوصل إلى حكم نهائي، بما في ذلك أي استئناف، بحلول نهاية الموسم الجاري.

الهبوط من البريميرليغ

وقد يواجه سيتي عقوبات مثل خصم النقاط أو الهبوط من البريميرليغ إذا ثبتت إدانته.

وخصمت نقاط من ناديي إيفرتون ونوتنغهام فورست في الموسم الماضي بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من مانشستر سيتي على الفور، بينما رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التعليق.