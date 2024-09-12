هاري كين "القياسي" هداف هجرته الألقاب

احتفل هاري كين بمباراته رقم 100 مع منتخب إنجلترا، بتسجيله هدفين في مرمى منتخب فنلندا أمس الثلاثاء في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بالمستوى الثاني ببطولة دوري أمم أوروبا.

وهذه أرقام كين القياسية الدولية:

سجل كين هدفين في مرمى فنلندا ليرفع رصيد أهدافه الدولية إلى 68 هدفا في 100 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي بفارق كبير.

وعادل الرقم القياسي المسجل باسم واين روني بعدما سجل هدفه رقم 53 من ركلة جزاء في دور الثمانية أمام فرنسا ببطولة كأس العالم 2022. وبعد أن أهدر ركلة جزاء ثانية تسببت في وداع "الأسود الثلاثة" البطولة، اضطر للانتظار حتى مواجهة إيطاليا بالتصفيات المؤهلة ليورو 2024 في مارس/آذار الماضي لينفرد بالرقم القياسي.

وأصبح النجم الإنجليزي بحاجة إلى 3 أهداف أخرى ليدخل في قائمة أكثر 20 لاعبا سجلوا أهدافا دولية، حيث يحتل المركز الـ27 مناصفة مع الألماني غيرد مولر، ونجم أيرلندا السابق روبي كين، وكارلوس رويز لاعب غواتيمالا.

وسجل كين 3 أهداف (هاتريك) 5 مرات مع المنتخب كان أولها أمام بنما في مونديال 2018 وبعدها سجل هاتريك في مرمى بلغاريا وآخر في مرمى مونتينيغرو بتصفيات يورو 2020، وفي مرحلة التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، سجل كين هاتريك في مرمى ألبانيا، ثم سجل 4 أهداف (سوبر هاتريك) بمرمى سان مارينو.

وإضافة إلى ذلك، فإن مباراة الامس كانت سابع مباراة يسجل فيها كين هدفين.

وانضم كين إلى روني وبوبي تشارلتون في تسجيل أهداف بالمباراة رقم 100 للمنتخب الإنجليزي، وأصبح الوحيد بين الثلاثي الذي يسجل هدفين في مباراته رقم 100.

وجاءت ثلث أهداف كين الدولية (22 هدفا) من ركلات ترجيح، كما أن أطول فترة سجل فيها في مباريات متتالية وصلت إلى 6 مباريات، وحقق هذا في 3 مناسبات. وكانت أطول فترة فشل فيها في تسجيل الأهداف استمرت لـ7 مباريات متتالية.

البطولات الكبرى

وأثناء ارتداء كين شارة قيادة المنتخب -وخلال تولي غاريث ساوثغيت مهمة التدريب- اقترب الإنجليز كثيرا من حصد ألقاب كبرى أكثر من أي وقت مضى، وبالتحديد منذ أن فازوا بلقب كأس العالم 1966.

وحصد كين الحذاء الذهبي عام 2018 بتسجيله 6 أهداف بعدما وصل المنتخب للدور قبل النهائي بكأس العالم، وخسارته أمام كرواتيا في الأشواط الإضافية.

بعدها وصل المنتخب الإنجليزي مرتين متتاليتين لنهائي بطولة أمم أوروبا، حيث خسر بركلات الترجيح أمام إيطاليا في يورو 2020، وسجل كين 4 أهداف.

وفي نسخة يورو 2024، خسر المنتخب الإنجليزي 1-2 أمام إسبانيا، في يوليو/تموز الماضي، وسجل كين 3 أهداف ونافس بها 6 لاعبين على جائزة الحذاء الذهبي.

وكان أسوأ أداء للمنتخب الإنجليزي، وأقل سجل تهديفي لكين تحت قيادة ساوثغيت في بطولة 2022 حيث خرج الفريق من دور الثمانية وسجل كين هدفين فقط.

ويعد كين هداف المنتخب في البطولات الكبرى بتسجيله 15 هدفا، متساويا مع آلان شيرر في الأهداف المسجلة ببطولات أمم أوروبا ولكل منهما 7 أهداف، بينما سجل كين 8 أهداف في بطولات كأس العالم، ويبتعد بفارق هدفين فقط عن غاري لينكر (10 أهداف). كما سجل 17 هدفا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم و23 هدفا بالتصفيات المؤهلة لليورو، كما سجل 5 أهداف في بطولة دوري أمم أوروبا، و8 أخرى في المباريات الودية.

نادي المئة

أصبح كين عاشر لاعب يخوض 100 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، وهي مجموعة وصفها اللاعب بأنها تضم "بعضا من أفضل لاعبينا عبر التاريخ" كما أنه أول لاعب يدخل نادي المئة بعد روني.

ويعد بيتر شيلتون حارس المرمى الوحيد الموجود في القائمة، حيث خاض 125 مباراة دولية، ويأتي خلفه روني بفارق 5 مباريات.

ولعب ديفيد بيكهام 115 مباراة وخلفه ستفين جيرارد 114 مباراة، بينما يحتل بوبي مور المركز الخامس الفائز بكأس العالم والذي خاض 108 مباراة، وهذا يعني أن كين في طريقه للدخول في المراكز الخمسة الأولى العام المقبل.

ويوجد في قائمة نادي المئة أيضا آشلي كول وتشارلتون وفرانك لامبارد وبيلي رايت. وقد ارتدى كين شارة قيادة المنتخب 73 مرة، ولعب 81 مباراة أثناء تولي ساوثغيت التدريب، و16 مباراة تحت قيادة روي هودسون.

كما لعب كين في المباراة الوحيدة التي تولى فيها سام ألارديس تدريب المنتخب، بينما لعب مباراتيه رقم 99 و100 تحت قيادة المدرب المؤقت لي كارسلي.