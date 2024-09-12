لماذا يستفز النيجيري أوسيمين مورينيو؟

كشف جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي عن "المشكلة الوحيدة" التي يواجهها مع النيجيري فيكتور أوسيمين المنضم إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة قادما من نابولي.

ويتطلع البرتغالي مورينيو إلى مواجهة أوسيمين مرة أخرى عندما يلتقي فنربخشة مع غلطة سراي على ملعب شوكرو ساراكوغلو يوم 21 سبتمبر/أيلول الجاري.

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ويحتل فنربخشة حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين عن الغريم غلطة سراي الذي يعول على هدافه النيجيري صاحب 76 هدفا في 133 مباراة مع نابولي.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية -الأربعاء- أن مشكلة مورينيو الطفيفة مع أوسيمين تكمن في الطريقة التي يتصرف بها في كثير من الأحيان على أرض الملعب.

وصرح مورينيو "في الواقع، تربطنا علاقة جيدة للغاية، ولكن لا أحب أسلوب اللعب الذي يتبعه. إنه يتظاهر بالسقوط كثيرا خلال المباراة".

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وتحدث مدرب روما السابق مع أوسيمين بشأن تعمده السقوط عندما واجه نابولي الموسم الماضي في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتابع "السبيشال ون" المدرب السابق لريال مدريد وإنتر وتشلسي وتوتنهام "في الماضي، كان ديدييه دروغبا وصامويل إيتو وجورج وياه يتصرفون بهذه الطريقة، لكن أوسيمين يتظاهر بالسقوط كثيرًا. هذه هي مشكلتي معه".

ورغم انتقاده طريقة لعب النيجيري، فإن الفني البرتغالي أشاد بإمكانياته قائلا "إنه لاعب رائع لو كنت في نادٍ لديه القدرة على دفع مبلغ يتراوح بين 70 و75 مليون يورو، لكنت تعاقدت لأشتريه".

ويأمل أوسيمين (25 عاما) في المشاركة لأول مرة مع غلطة سراي عندما يواجه ريزيسبور على أرضه السبت المقبل.

وحاول الدولي النيجيري أوسيمين الانضمام إلى تشلسي في وقت سابق من هذا الصيف، لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم الاتفاق بين نابولي والفريق الإنجليزي.