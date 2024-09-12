منتخبا السعودية والعراق نجما تصفيات مونديال 2026

فرض منتخبا السعودية والعراق نفسهما بقوة في أول جولتين من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأثبتا قدرتهما على التأهل عن جدارة واستحقاق للمونديال.

ومع انطلاق الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بدأت المنتخبات المتنافسة في إظهار قوتها وترسيخ طموحاتها نحو التأهل للبطولة الأضخم عبر التاريخ.

ويعتبر هذا الدور محطة حاسمة في مسيرة التصفيات، حيث يتنافس 18 منتخبا موزعين على 3 مجموعات، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني مباشرة إلى المونديال، أما الفرق التي تحتل المركزين الثالث والرابع، فستتقدم إلى الدور الرابع الذي سيوفر مقعدين إضافيين في النهائيات، مع وجود فرصة أخرى عبر الملحق العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وخلال أول جولتين، شهدت التصفيات العديد من المباريات المثيرة التي أظهرت استعداد المنتخبات للتحدي من بين هذه المنتخبات، برزت 5 فرق بفضل نتائجها القوية وأدائها المميز، وهي اليابان وإيران وأوزبكستان والعراق والسعودية، حيث أثبتت جدارتها في المنافسة وقدمت مستويات تضعها في دائرة الضوء كمرشحين رئيسيين للتأهل إلى كأس العالم.

عودة المنتخب السعودي

وبعد التعادل المفاجئ مع إندونيسيا في الجولة الأولى بنتيجة هدف لمثله، عاد المنتخب السعودي ليحقق فوزا مثيرا على الصين في الجولة الثانية، رغم الصعوبات التي واجهها الفريق خلال المباراة، بما في ذلك الهدف العكسي المبكر، وطرد محمد كنو بحلول الدقيقة 19، إلا إنه استطاع العودة بالنتيجة من خلال هدفي حسن داكش محبوب.

ويحتل المنتخب السعودي (الصقور الخضر) حاليا وصافة المجموعة الثالثة خلف اليابان، ويستعد لخوض مواجهتين حاسمتين في الجولتين القادمتين ضد اليابان والبحرين.

ويأمل المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، أن يواصل الفريق التحسن والانسجام للظفر بمقعد مباشر في النهائيات العالمية، في إنجاز يتناسب مع تطور الكرة السعودية والاستثمارات المنفقة بجلب ألمع النجوم.

العراق يمدد سلسلة اللا هزيمة

وحقق المنتخب العراقي انتصارا صعبا على منتخب عمان العنيد في الجولة الأولى بفضل هدف أيمن حسين الذي رفع رصيده التهديفي في التصفيات إلى 5 أهداف، ونجح الفريق في الخروج بنقطة ثمينة من مواجهته خارج ملعبه مع الكويت بتعادلهما سلبيا في الجولة الثانية رغم اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السابعة جراء طرد ريبين سولاقا، ليمدد منتخب أسود الرافدين سلسلة اللا هزيمة بعد خوضه ثمان مباريات حتى الآن في التصفيات الآسيوية.

وأعرب المدرب الإسباني خيسوس كاساس عن رضاه على الأداء رغم التعادل أمام الكويت، حيث قال في المؤتمر الصحفي: "كان بإمكاننا تحقيق الفوز رغم النقص العددي، خضنا معظم اللقاء بعشرة لاعبين، لو استكملنا المباراة بفريق كامل كنا على الأغلب سنحقق الفوز"، بحسب الموقع الرسمي لفيفا اليوم الخميس.

ويعتبر المنتخب الياباني المرشح الآسيوي الأبرز للتأهل إلى كأس العالم بقيادة المدرب هاجيمي مورياسو، إذ حقق منتخب الساموراي فوزين ساحقين في أول جولتين في المجموعة الثالثة، حيث اكتسح الصين بـ7 أهداف نظيفة، قبل أن يعود بانتصار كاسح من البحرين بـ5 أهداف دون رد.

وتميز الساموراي بقوته الدفاعية والهجومية، حيث لم تستقبل شباكه أي هدف منذ بداية التصفيات، بينما سجل 36 هدفا، كما أنه انتصر بجميع مبارياته الثمانية في مشواره في التصفيات باحتساب مباريات الدور الثاني.

يضم الفريق نجوما بارزين أمثال أياسي يويدا مهاجم فينورد الهولندي وهداف التصفيات برصيد 8 أهداف، إضافة إلى تاكيفوسا كوبو وميتوما اللذين يتألقان باستمرار في الدوريين الإسباني، والإنجليزي على الترتيب.

وينتظر المنتخب الياباني تحديات قد تكون أكثر صعوبة في المواجهتين القادمتين في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ضد مضيفه السعودي وأمام ضيفه الأسترالي.

أما منتخب إيران، فرغم فوزه بشق الأنفس في أول جولتين، فإن ذلك كان كافيا ليؤكد مكانته كواحد من أقوى الفرق.

وتحت قيادة المدرب أمير قالينوي، حققت إيران انتصارين بنتيجة 1-صفر على قرغيزستان والإمارات، لتحافظ على سجلها الخالي من الهزائم في التصفيات.

وتمتلك إيران نجوما بارزين، على رأسهم المهاجم المنتقل حديثا إلى إنتر ميلان الإيطالي مهدي طارمي، والذي سجل 6 أهداف في التصفيات حتى الآن باحتساب مباريات الدور الثاني، ومن المنتظر أن يخوض الفريق اختبارا صعبا في الجولة القادمة ضد أوزبكستان خارج الديار، بعدها سيستضيف قطر في الجولة الرابعة، ومن المفترض أن ترسم هاتان المواجهتان الكثير من ملامح المنافسة في المجموعة الأولى.

من جانبه، واصل المنتخب الأوزبكي عروضه المميزة في التصفيات الآسيوية بتصدره المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات قوية مثل إيران وقطر.

وحققت أوزبكستان انتصارين في أول جولتين على كوريا الشمالية وقرغيزستان، مستندة إلى تألق مهاجم روما إلدور شومورودوف الذي سجل 4 أهداف منذ بداية التصفيات.

وتطمح أوزبكستان مع المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتس إلى مواصلة التألق في الجولات القادمة وتجنب الهزيمة الأولى في التصفيات، حيث ستواجه إيران والإمارات في تحديات أكثر شراسة.