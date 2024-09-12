شاهد.. نجل مارسيلو يثير ضجة في أكاديمية ريال مدريد
تشعر جماهير ريال مدريد بالتفاؤل حيال المستقبل بعد اكتشاف عدد من المواهب الكروية في صفوف أكاديمية الفريق، ومن بينهم صبي رائع يبلغ من العمر (14 عاما) وهو ابن إحدى أساطير النادي.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن إنزو ألفيس، الابن الأكبر لظهير أيسر ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو، يثير ضجة في فالديبيباس.
وجذب ألفيس الأنظار إليه بمهاراته الكبيرة وأهدافه الغزيرة (105 أهداف في أول 100 مباراة له مع الفريق)، وقد وصفته صحيفة ماركا في الماضي بأنه "آلة تسجيل أهداف".
وبالنظر لموهبته ولياقته البدينة العالية، تمت ترقية اللاعب لفئتين فوق فئته لينضم لفريق الشباب تحت 18 عاما في نهاية هذا الأسبوع، حيث سيتنافس مع خصوم يبلغون من العمر 16 و17 عاما.
وُلِد ألفيس في مدريد في سبتمبر/أيلول عام 2009، ورغم أن والديه برازيليان، فإن الشاب اختار حتى الآن تمثيل إسبانيا على المستوى الدولي مع منتخب تحت 15 عاما.
هذا الشبل من ذاك الأسد
أمضى مارسيلو 15 موسما ونصفا مع ريال مدريد بعد وصوله من فلومينينسي البرازيلي كمراهق غير معروف في يناير/كانون الثاني 2007.
وخاض مارسيلو 546 مباراة، وهو اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ النادي بحصده 25 لقبا، منها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.
وكان الظهير البرازيلي قائدا للملكي في عامه الأخير قبل الانتقال إلى أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني لكرة القدم.
بعد رحيله عن أولمبياكوس، عاد مارسيلو (36 عاما) إلى فريقه الأم فلومينينسي في صفقة انتقال حر.