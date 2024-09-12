شاهد.. نجل مارسيلو يثير ضجة في أكاديمية ريال مدريد

وبالنظر لموهبته ولياقته البدينة العالية، تمت ترقية اللاعب لفئتين فوق فئته لينضم لفريق الشباب تحت 18 عاما في نهاية هذا الأسبوع، حيث سيتنافس مع خصوم يبلغون من العمر 16 و17 عاما.

هذا الشبل من ذاك الأسد

بعد رحيله عن أولمبياكوس، عاد مارسيلو (36 عاما) إلى فريقه الأم فلومينينسي في صفقة انتقال حر.