موعد مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الرياض ضد ضيفه الهلال (المتصدر) في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم السبت الموافق 14 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات "إس إس سي" السعودية المباراة عبر قناة:

SSC HD

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن القادسية والاتفاق والاتحاد، في حين يأتي الرياض في المركز السادس برصيد 4 نقاط.

وفاز الهلال في الجولتين الماضيتين على الأخدود 3-صفر وضمك 3-2.

ويتفوق الهلال بجدارة على الرياض في المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث فاز في 53 مباراة مقابل 5 انتصارات فقط للرياض، وانتهت 18 مباراة بالتعادل.