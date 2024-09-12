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موعد مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كومبو بين Ibrahim Bayesh و Aleksandar Mitrovic
نجم الرياض إبراهيم بايش (يسار) وهداف الهلال ميتروفيتش (وكالات)
12/9/2024-|آخر تحديث: 12/9/202404:25 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نستعرض موعد مباراة الرياض ضد ضيفه الهلال (المتصدر) في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم السبت الموافق 14 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الرياض، وتبدأ الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

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وتنقل قنوات "إس إس سي" السعودية المباراة عبر قناة:

  • SSC HD

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن القادسية والاتفاق والاتحاد، في حين يأتي الرياض في المركز السادس برصيد 4 نقاط.

وفاز الهلال في الجولتين الماضيتين على الأخدود 3-صفر وضمك 3-2.

ويتفوق الهلال بجدارة على الرياض في المواجهات السابقة بين الفريقين، حيث فاز في 53 مباراة مقابل 5 انتصارات فقط للرياض، وانتهت 18 مباراة بالتعادل.

المصدر : الجزيرة

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