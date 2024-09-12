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مايك تايسون يخشى مواجهة "الوحش المكسيكي"

تايسون يستعد لمواجهة جيك بول خلال النزال المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (الفرنسية)
12/9/2024

أعلن أسطورة الملاكمة العالمية في الوزن الثقيل الأميركي مايك تايسون عن الملاكم الوحيد الذي يخشى مواجهته في الوقت الحالي.

واعتزل تايسون الملاكمة الاحترافية عام 2005، لكنه عاد إلى الحلبة في عام 2020 ليواجه منافسه روي جونز جونيور في مباراة استعراضية.

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ويستعد تايسون لمواجهة صانع المحتوى على يوتيوب جيك بول بموجب القواعد الاحترافية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وكان من المقرر أن يُقام النزال في يوليو/تموز، لكن تم تأجيله بعد أن أصيب "مايك الحديدي" بقرحة في المعدة.

ولم يحدد تايسون، البالغ من العمر 58 عاما، إذا كان سيعلّق قفازاته بشكل نهائي بعد مواجهته المرتقبة لكنه حدد الملاكم الحالي الذي لا يرغب في مواجهته إطلاقا.

وتوقع الجميع أن يرشح تايسون ملاكمين مثل ديونتاي وايلدر أو أوليكساندر أوسيك، إلا أنه اختار بدلا من ذلك بطل المجلس العالمي للملاكمة (WBC) المؤقت للوزن الخفيف الثقيل الأميركي ديفيد بينافيديز البالغ 27 عاما.

فاز بينافيديز الملقب بـ"الوحش المكسيكي" في جميع نزالاته الـ29 (وكالة الأناضول)

وقال تايسون لقناة "إيه إس نيوز" على يوتيوب "تم التقليل من شأن بينافيديز كثيرا. أخشى مواجهته لو كنت في هذه الفئة. لا أحد يملك فرصة التغلب عليه وأنا أتحدث عن حقائق".

وفاز بينافيديز، الملقب بـ"الوحش المكسيكي"، في جميع نزالاته الـ29 على المستوى الاحترافي.

وهزم منافسه ومواطنه ديميتريوس أندرادي بالضربة القاضية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، ثم تغلّب على الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد لندن 2012 الأوكراني أولكسندر جفوزديك في يونيو/حزيران الماضي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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