"كلهم متشابهون".. لاعب توتنهام "يهين" قائده سون

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما للأوروغوياني رودريغو بينتانكور، لاعب توتنهام، بسوء السلوك، وذلك بعدما أدلى بتصريح عن قائده بالفريق سون هيونغ مين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أنه خلال الصيف سئل اللاعب الأوروغواياني الدولي، في إحدى القنوات التلفزيونية الأوروغوانية، عن قميص أحد لاعبي توتنهام وأجاب :"سون؟ قد يكون ابن عم سون أيضا، لأنهم كلهم متشابهون".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مانشستر يونايتد يتكبد خسائر مالية للعام الخامس على التوالي list 2 of 2 سبب غريب لارتداء أرسنال زيا أسود في البريميرليغ end of list

وذكرت جميعة "كيك إيت أوت" لمكافحة التمييز إنها تلقت "عددا كبيرا" من الشكاوى في أعقاب هذا التصريح. واعتذر بينتانكور لقائد فريقه وكوريا الجنوبية سون، الذي قال عن زميله بالفريق إنه ارتكب خطأ.

وذكر الاتحاد الإنجليزي -في بيان- أنه "وُجه اتهام إلى رودريغو بينتانكور بانتهاك مزعوم لقاعدة (إي 3) بالاتحاد الإنجليزي، بسبب سوء السلوك في أثناء مقابلة إعلامية".

وأضاف: "يزعم أن لاعب خط وسط توتنهام انتهك المادة الأولى من القاعدة، إذ تصرف بطريقة غير لائقة أو استخدم عبارات عدائية أو مهينة، أو أساء إلى سمعة اللعبة أو كل ما سبق".

وأشار البيان إلى أن هذا يشكل "انتهاكا شديدا" لأنه يتضمن "إشارة إلى الجنسية أو العرق أو الأصل العرقي أو كل ما سبق".

وأكد البيان: "لدى بينتانكور (مهلة) حتى 19 سبتمبر/أيلول للرد على هذه التهمة".