اتحاد الكرة الآسيوي يتبرع بمستشفى ميداني لإغاثة غزة

وافقت لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اقتراح الاتحاد الفلسطيني للعبة، بإنشاء مستشفى ميداني متنقل مجهز بالكامل بسعة 32 سريرا يهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي، سيعمل المستشفى الميداني عند تشغيله الكامل كنقطة محورية للتنسيق وتجميع الموارد لوكالات الإغاثة الإنسانية. وسوف يعزز قدرات الاستجابة السريعة والرعاية الفورية في حالات الطوارئ، ويساعد في مكافحة العدوى واحتواء الأمراض، وتمكين الهدف الطويل الأمد المتمثل في إنشاء مستشفى متنقل للطب الرياضي.

وأكدت اللجنة، بقيادة رئيسها زاو زاو، في اجتماعها الدوري اليوم الخميس على التأثير المدمر للأزمة الإنسانية المستمرة، والتي حرمت ما يصل إلى مليونين و300 ألف فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال، من الرعاية الطبية الأساسية.

كما وافق الأعضاء على برنامج كرة القدم الآسيوية للصحة العقلية المقدم من اتحاد كرة القدم الياباني، والذي يهدف إلى توفير منصة للأفراد الذين يعانون من تحديات الصحة العقلية للمشاركة في بيئة كرة قدم آمنة مع تعزيز الوعي والتأثير والفهم للصحة العقلية في المجتمع.

من المقرر أن يقام البرنامج التاريخي الذي يستمر 5 أيام في عام 2025، وسيجمع مشاركين من تايوان وهونغ كونغ واليابان وماكاو والصين وكوريا الجنوبية للمشاركة في بطولة كرة قدم مع التأكيد على الحاجة إلى مشاركة أوسع للأطراف المختلفة من أجل دعم الصحة العقلية عبر سلسلة من المؤتمرات والندوات وورش العمل المعمقة.

متلازمة داون واضطراب التوحد في كرة القدم

بالإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء اللجنة أيضا على برنامج اتحاد كرة القدم العماني لمتلازمة داون واضطراب التوحد في كرة القدم، والذي يسعى إلى الاستفادة من قوة الرياضة لكسر الحواجز أمام الأفراد المصابين بمتلازمة داون واضطراب التوحد للمشاركة في الرياضة، وتشجيع المزيد من التكامل بين جميع أفراد المجتمع.

وبالمثل، وافقت اللجنة أيضا على برنامج اتحاد كرة القدم الأوزبكي "نحن جميعا متساوون"، والذي يهدف إلى غرس الثقة في الأطفال المصابين بمتلازمة داون والتوحد، مع دمجهم في المجتمع الأكبر.

كما تمت الموافقة أيضا على النسخة الثانية من برنامج كرة القدم من أجل الخير المقدم من الاتحاد اللبناني لكرة القدم، بهدف تمكين شباب لبنان من التغلب على تحديات الحياة من خلال كرة القدم، ومن المقرر أن تشمل المرحلة التالية من البرنامج 52 ناديا لكرة القدم، مما سيعود بالنفع على ما يقدر بنحو ألف طفل لبناني في 8 مناطق على مدى 10 أشهر.

وفي منطقة جنوب آسيا، وافقت اللجنة أيضا على برنامج "تقليص الفجوة" التابع لاتحاد بوتان لكرة القدم، ومن المقرر أن يتم تمديد البرنامج في نسخته الثالثة، حيث سيعمل على سد الفجوة بين شباب المدن والريف، وتمكين المشاركين من 5 مدارس إضافية ليصبحوا قادة المستقبل ونماذج يحتذى بها في مجتمعاتهم.

وفي الوقت نفسه، تمت الموافقة أيضا على برنامج المسؤولية الاجتماعية، لنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، الفائز بدوري أبطال آسيا 2022، والذي يسعى إلى دعم الأطفال المحليين وتعزيز نموهم وتطورهم من خلال كرة القدم مع الترويج لكرة القدم النسائية.

وأخيرا، تمت الموافقة أيضا على برنامج تابع لنادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي، بطل كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024، والذي يهدف إلى معالجة العنف المنزلي وتعزيز المساواة بين الجنسين على مستوى طلاب المدارس الابتدائية والثانوية من خلال أنشطة كرة القدم.

كما وافقت اللجنة على تخصيص نسبة 5% كاملة من أموال الجوائز من مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمؤسسة "دريم آسيا" لتسهيل نموذج توزيع تمويل أكثر توازنا بين الاتحادات الأعضاء والاتحادات الإقليمية.

كما تم إطلاع أعضاء اللجنة على الخطوات المتقدمة التي تم اتخاذها في تنفيذ مجموعة أدوات المسؤولية الاجتماعية الرائدة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وشهادة الاتحاد الآسيوي المرموقة في حماية الطفل، بالإضافة إلى التنامي المستمر لمجموعة مسؤولي حماية الطفل وسفراء مؤسسة الحلم الآسيوي في جميع أنحاء الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء.