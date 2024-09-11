نجم تشلسي السابق يجني 177 مليون دولار في الدوري الصيني

يُعد أوسكار دوس سانتوس من أوائل اللاعبين الموهوبين الذين غادروا ملاعب أوروبا مقابل الإغراءات المالية من أندية كرة قدم أخرى حول العالم، ليصبح أحد أغلى اللاعبين أجرا في التاريخ.

وغادر الفتى البرازيلي نادي تشلسي الإنجليزي عام 2017 من أجل أموال الدوري الصيني الممتاز، وانضم إلى نادي شانغهاي في صفقة قياسية بلغت 60 مليون يورو، ويحصل بموجبها على 519 ألف دولار في الأسبوع.

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وفي ذلك الوقت، تعرض ابن الـ25 عاما لانتقادات لاذعة بسبب تركه "البريميرليغ" والانضمام إلى الدوري الصيني.

وقال أوسكار "أتعرض لانتقادات بسبب مجيئي إلى الصين، لكن لاعبي كرة القدم مثل الأشخاص الآخرين، نريد كسب المال ومساعدة عائلاتنا. نشأت وسط عائلة فقيرة جدا في البرازيل.. لدي الحق في اختيار المكان الذي أريد أن ألعب فيه".

وخلال السنوات السبع التي قضاها في الصين حصل أوسكار على أكثر من 177 مليون دولار، بحسب موقع "غيف مي سبورت"، مما يجعله أحد اللاعبين الأعلى أجرا في العالم.

أوسكار مع البلوز

وصل أوسكار إلى تشلسي عام 2012 قادما من نادي إنترناسيونال البرازيلي مقابل 32.5 مليون دولار، وفي أول مشاركة له، قدم الموهبة البرازيلية نفسه بشكل رائع عندما سجل هدفين ضد يوفنتوس بقيادة حارسه العملاق آنذاك جيانلويجي بوفون في دوري أبطال أوروبا.

لعب 64 مرة في جميع المسابقات خلال موسمه الأول، وسجل 12 هدفا وساعد البلوز على الفوز بلقب الدوري الأوروبي.

وخلال موسم 2014-2015، توج أوسكار بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو. لكن سرعان ما ساءت الأمور على الرغم أن البرازيلي كان لا يزال يلعب باستمرار تحت قيادة المدرب البرتغالي حتى إقالته في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وصرح أوسكار البالغ 33 عاما "كنت قريبا من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، لكن تشلسي رفض بيعي. كانوا يطلبون بين 50 مليون يورو و60 مليونا، وفي ذلك الوقت لم يكن أحد يريد دفع هذا المبلغ".

وتابع "جاء عرض من الصين، لم يكن قرارا سهلا لكنني كنت على مقاعد البدلاء، وأريد اللعب أساسيا".

إحصائيات أوسكار مع تشلسي

الدوري الإنجليزي الممتاز: 131 مباراة، 21 هدفا، 25 تمريرة حاسمة.

دوري أبطال أوروبا: 30 مباراة، 8 أهداف، 7 تمريرات حاسمة.

الدوري الأوروبي: 9 مباريات، هدف واحد.

كأس السوبر: مباراتان.

كأس العالم للأندية: مباراتان.

كأس الاتحاد الإنجليزي: 16 مباراة، 7 أهداف، 4 تمريرات حاسمة.