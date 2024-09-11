تفاصيل أهداف رونالدو الـ901 في مسيرته مع المنتخب والأندية
11/9/2024-|آخر تحديث: 11/9/202406:17 م (بتوقيت مكة المكرمة)
سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 901 هدف في مسيرته الكروية مع منتخب بلاده والأندية كان آخرها هدفين مع "برازيل أوروبا" في الأيام الماضية.
وسجل رونالدو هدفه الـ900 في فوز منتخب بلاده على كرواتيا 2-1 في الجولة الأولى ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في المستوى الثالث بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفي الجولة الثانية من المسابقة القارية نفسها سجل هدفه الـ901 في فوز البرتغال على أسكتلندا 2-1.
وأصبح قائد النصر السعودي، أول لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة يصل إلى الهدف رقم 900.
وهذه تفاصيل الأهداف الـ901 التي سجلها في 1237 مباراة:
- 5 أهداف في 31 مباراة مع سبورتينغ البرتغالي.
- 145 هدفا في 346 مباراة مع مانشستر يونايتد.
- 450 هدفا في 438 مباراة مع ريال مدريد الإسباني.
- 101 هدف في 134 مباراة مع يوفنتوس الإيطالي.
- 58 هدفا في 74 مباراة مع النصر السعودي.
- 132 هدفا في 214 مباراة مع منتخب البرتغال.
المصدر : مواقع إلكترونية