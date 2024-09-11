تفاصيل أهداف رونالدو الـ901 في مسيرته مع المنتخب والأندية

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 901 هدف في مسيرته الكروية مع منتخب بلاده والأندية كان آخرها هدفين مع "برازيل أوروبا" في الأيام الماضية.

وسجل رونالدو هدفه الـ900 في فوز منتخب بلاده على كرواتيا 2-1 في الجولة الأولى ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى في المستوى الثالث بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وفي الجولة الثانية من المسابقة القارية نفسها سجل هدفه الـ901 في فوز البرتغال على أسكتلندا 2-1.

وأصبح قائد النصر السعودي، أول لاعب في تاريخ الساحرة المستديرة يصل إلى الهدف رقم 900.

وهذه تفاصيل الأهداف الـ901 التي سجلها في 1237 مباراة: