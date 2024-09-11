ترشيحات صادمة من رونالدو للفائزين بالكرة الذهبية

بعد تتويجه بالكرة الذهبية 5 مرات -وهو ثاني أكثر المتوجين بالجائزة الفردية المرموقة- رشح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبين للتتويج بها مستقبلا.

ويعد رونالدو ثاني أكثر اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة تتويجا بالجائزة التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية خلف غريمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توج بالجائزة 8 مرات كان آخرها العام الماضي.

وقال رونالدو -خلال مقابلة مع زميله السابق في مانشستر يونايتد ريو فرديناند- إن هناك لاعبين يستحقون التتويج بالجائزة في السنوات القادمة بينهم:

الفرنسي كليان مبابي لاعب ريال مدريد

النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي

الإسباني لامين جمال لاعب برشلونة

الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب الريال.

وعندما طرح فرديناند اسم البرازيلي فينيسيوس نجم ريال مدريد، لم يعلق "صاروخ ماديرا" على الاسم.

وغاب ميسي والبرتغالي ورونالدو عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 التي ضمت 30 لاعبا. وهذه هي المرة الأولى التي تشهد غياب الأسطورتين سويا عن القائمة، منذ 21 عاما.

كما تعد هذه المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها "البولغا" لاعب إنتر ميامي الأميركي عن قائمة المرشحين بأعرق جائزة فردية في عالم كرة القدم. بدوره، غاب "الدون" (39 عاما) الذي غادر القارة العجوز للانضمام إلى فريق النصر السعودي في عام 2023، عن اللائحة للعام الثاني تواليا.

ورشحت المجلة الفرنسية 30 لاعبا لجائزة الكرة الذهبية هم: