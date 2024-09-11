هل أثر انتقال مبابي لريال مدريد على حسه التهديفي؟

قال ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم إنه ليس قلقا بشأن مستوى كيليان مبابي ويتوقع أن يستعيد مهاجم ريال مدريد الجديد حاسته التهديفية عندما يعود لكامل لياقته.

واستهلت فرنسا مشوارها بدوري الأمم بالخسارة 3-1 أمام إيطاليا في باريس، لكن المدرب أجرى تغييرات على تشكيلته في الفوز بهدفين نظيفين على بلجيكا في مباراة بدأها مبابي وأنطوان غريزمان على مقاعد البدلاء.

وعانى مبابي في بطولة أوروبا 2024 بعدما تعرض لكسر في الأنف في مواجهة النمسا واحتاج 4 مباريات لافتتاح رصيده من الأهداف في الليغا الإسبانية مع ريال مدريد الذي انضم إلى صفوفه من باريس سان جيرمان.

وقال ديشان إن "المنتخب الفرنسي دائما ما سيكون أقوى بوجوده وأنا على قناعة بأنه سيكون أفضل في غضون شهر واحد".

وتابع أن "سقف التوقعات مرتفع جدا في ناديه. لست قلقا بشأن كيليان".

وشارك مبابي بديلا في الدقيقة 67 في مواجهة بلجيكا وبدا في حالة جيدة وحاول التسجيل وأهدر فرصة قبل 10 دقائق من النهاية فيما منعه حارس المرمى من التسجيل في الدقيقة 86.