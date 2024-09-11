رياضة|المجر ( هنغاريا )

جماهير إيطاليا تدير ظهرها أثناء عزف نشيد إسرائيل في دوري أمم أوروبا

جماهير إيطالية تدير ظهورها أثناء عزف نشيد إسرائيل في دوري أمم أوروبا منصة اكس - @aspor
تعبر هذه الحركة عن الاحتجاج والغضب وقلة احترام وتقدير للنشيد الذي يُعزف (مواقع التواصل)
11/9/2024-|آخر تحديث: 11/9/202403:45 م (بتوقيت مكة المكرمة)

أدارت الجماهير الإيطالية ظهرها خلال عزف نشيد إسرائيل في مواجهة منتخب الاحتلال ضد إيطاليا بالجولة الثانية من المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول بدوري أمم أوروبا.

وانتشرت صور على مواقع التواصل تظهر كيف تصرفت الجماهير الإيطالية في المواجهة التي انتهت بفوز منتخبها 2-1.

وتعبر هذه الحركة عن الاحتجاج والغضب وعدم التقدير للنشيد الذي يُعزف.

وسجل دافيدي فراتيزي (38) ومويز كين (61) هدفي إيطاليا، ومحمد أبو فاني (90) هدف إسرائيل.

وهو الفوز الثاني على التوالي لإيطاليا وخارج القواعد، بعد الأول على مضيفتها فرنسا 3-1 الجمعة في باريس، لتنفرد بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط.

ومنيت إسرائيل بخسارتها الثانية على التوالي بعد الأولى أمام بلجيكا 1-3 الجمعة أيضا، فتراجعت إلى المركز الأخير من دون رصيد.

وتفاعل المغردون العرب والأجانب مع الصور ورأوا أنها "تصرفات تبدو صغيرة لكنها تكبر في قلوب كثيرين".

 

 

 

 

 

 

 

https://x.com/karimel06756120/status/1833298017119834514

 

https://x.com/Abu_Salah9/status/1833230836826837209

المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان