هل يعتزل دي بروين دوليا بعد خيبات بلجيكا المتتالية؟

أبدى كيفن دي بروين قائد المنتخب البلجيكي شعوره بالمرارة بعد الخسارة أمام فرنسا بثنائية نظيفة الاثنين في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مما أثار مخاوف من حدوث خلاف بين اللاعب وزملائه.

وأعرب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي -في مقابلة بعد المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول- عن انزعاجه من مستوى زملائه، مشيرًا أيضا إلى التكتيك المعتمد من الفريق الذي كان يُقدّم أداءً جيدًا في أول 20 دقيقة.

وقال دي بروين (33 عاما) لقناة "في تي إم" الفلمنكية "كنا ندافع بـ6 لاعبين. حتى في الشوط الثاني، كان الوضع نفسه رغم أننا كنا متأخرين. الأمر لا يتعلق فقط بالتحوّل. إنه يتعلق بطريقة لعبنا. هناك لاعبون لم يؤدوا أدوارهم. انتهى الأمر".

وأضاف "إذا لم تكن جيدا بما فيه الكفاية، عليك أن تبذل قصارى جهدك، وهو ما لم يفعله البعض. أستطيع تقبل أننا لم نعد في مستوى 2018 (المركز الثالث في كأس العالم). كنت أول من قال ذلك. لكن هناك أمور غير مقبولة".

Des images inédites de Kevin De Bruyne, qui semble dépité, en grande discussion avec Frank Vercauteren puis Kylian Mbappé après ce #BELFRA. 👀 #RTLsports pic.twitter.com/2mKMnPpJpy — RTL sports (@RTLsportsbe) September 9, 2024

وأشارت وسائل الإعلام البلجيكية إلى أن دي بروين وجّه كلمات جارحة لزملائه في غرفة الملابس.

كما بثت قناة "آر تي إل"، مقطع فيديو شوهد فيه وكأنه يقول مرارًا لمدربه الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو "سأتوقف" (عن اللعب مع المنتخب الوطني). وأثارت هذه التصريحات الشكوك حول مستقبل اللاعب مع "الشياطين الحمر".

ومنذ بداية مسيرته الدولية عام 2010، خاض دي بروين، 107 مباريات دولية سجل خلالها 30 هدفا، وهو حاليا سابع أكثر لاعب تمثيلا لمنتخب بلاده.

ويتعيّن الآن على تيديسكو إقناع دي بروين بالبقاء مع المنتخب، بعدما أعلن الحارس تيبو كورتوا سابقا عدم تمثيله بلاده مجددا في ظل وجود المدرب.

قال تيديسكو "كيفن لاعب يحب الفوز، ومن الطبيعي أن يشعر بخيبة أمل. لكنني لا أخشى رحيله".