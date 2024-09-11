سبب غريب لارتداء أرسنال زيا أسود في البريميرليغ

يرتدي أرسنال الزي المخصص لمبارياته خارج ملعبه أمام غريمه في شمال لندن توتنهام هوتسبير الأحد المقبل في البريميرليغ، لأن الزي الأساسي (الأبيض والأحمر) يتضمن كثيرا من اللون الأبيض وهو نفس لون قميص توتنهام.

ويرتدي الفريقان تقليديا الزي الأساسي عندما يلعبان ضد بعضهما بعضا، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أرسنال ارتدى قميصه المخصص لمبارياته خارج ملعبه في هذه المواجهة آخر مرة قبل 38 عاما.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مانشستر يونايتد يتكبد خسائر مالية للعام الخامس على التوالي list 2 of 2 أغلى وأشهر سيارات نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز end of list

وقال أرسنال -أمس الثلاثاء- إنه "سيرتدي كلا الفريقين الزي المخصص للمباريات خارج الأرض في المواجهتين هذا الموسم بعد أن قضت لجنة الحكام والدوري الإنجليزي الممتاز بأن الزي الأساسي لموسم 2024-2025 يتضمن الكثير من اللون الأبيض، اللون التقليدي لطاقم توتنهام".

وأضاف أرسنال أن الفريق صاحب المركز الرابع سيرتدي الزي الأسود يوم الأحد بينما سيرتدي توتنهام صاحب المركز العاشر في الدوري ألوانا مختلفة أيضا عندما يقابل منافسه في المواجهة الثانية في يناير/كانون الثاني المقبل.