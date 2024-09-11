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سبب غريب لارتداء أرسنال زيا أسود في البريميرليغ

Soccer Football - Premier League - Aston Villa v Arsenal - Villa Park, Birmingham, Britain - August 24, 2024 Arsenal's Thomas Partey, Kai Havertz and William Saliba celebrate after the match REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..
زي أرسنال الأساسي (الأبيض والأحمر) به كثير من اللون الأبيض وهو نفس لون قميص توتنهام (رويترز)
11/9/2024

يرتدي أرسنال الزي المخصص لمبارياته خارج ملعبه أمام غريمه في شمال لندن توتنهام هوتسبير الأحد المقبل في البريميرليغ، لأن الزي الأساسي (الأبيض والأحمر) يتضمن كثيرا من اللون الأبيض وهو نفس لون قميص توتنهام.

ويرتدي الفريقان تقليديا الزي الأساسي عندما يلعبان ضد بعضهما بعضا، وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أرسنال ارتدى قميصه المخصص لمبارياته خارج ملعبه في هذه المواجهة آخر مرة قبل 38 عاما.

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وقال أرسنال -أمس الثلاثاء- إنه "سيرتدي كلا الفريقين الزي المخصص للمباريات خارج الأرض في المواجهتين هذا الموسم بعد أن قضت لجنة الحكام والدوري الإنجليزي الممتاز بأن الزي الأساسي لموسم 2024-2025 يتضمن الكثير من اللون الأبيض، اللون التقليدي لطاقم توتنهام".

وأضاف أرسنال أن الفريق صاحب المركز الرابع سيرتدي الزي الأسود يوم الأحد بينما سيرتدي توتنهام صاحب المركز العاشر في الدوري ألوانا مختلفة أيضا عندما يقابل منافسه في المواجهة الثانية في يناير/كانون الثاني المقبل.

المصدر : وكالات

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