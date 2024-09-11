لجنة الانضباط بالاتحاد القطري تفرض غرامة مالية على السد

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فرض غرامة مالية على نادي السد بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس نجوم قطر.

واتخذ نادي السد قراره بالاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة بسبب عدم وجود ما يكفي من اللاعبين وذلك بعد انضمام 21 لاعبا من صفوفه للمنتخبات الوطنية بخلاف الإصابات طويلة الأمد التي يعاني منها بعض اللاعبين.

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ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي بيانا يتضمن القرارات التي اتخذتها لجنة الانضباط.

وقال الاتحاد القطري في بيانه "فرض غرامة مالية على نادي السد وقدرها200‭ ‬ ألف ريال قطري (حوالي 55 ألف دولار أميركي) فقط بسبب الاعتذار عن (عدم) المشاركة في بطولة كأس قطر، وذلك استنادا للمادة الرابعة من لائحة كأس قطر والمادة رقم (60-2-5) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2024-2025".

https://twitter.com/QFA/status/1833883040210174331

عقوبات أخرى

ومن ناحية أخرى، أوقفت لجنة الانضباط لاعب نادي الريان خالد علي بن سبعه لمدة 10 أيام بسبب سلوكه المشين في مباراة فريقه ضد العربي، وأوقفت اللجنة أيضا البرازيلي لويز مارتن جونيور لاعب النادي العربي لنفس المدة بسبب قيامه بسلوك آخر مشين في المباراة ذاتها.

وقال البيان إن إيقاف اللاعبين ينتهي في يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويحتل السد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الدحيل، بينما يحتل الريان المركز الثامن برصيد 3 نقاط ويتذيل العربي الترتيب بنقطتين.