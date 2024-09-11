يستضيف الاتحاد المنستيري التونسي منافسه مولودية الجزائر في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

تأهل الاتحاد المنستيري إلى هذا الدور بعد فوزه على بسي التشادي بثنائية نظيفة، سجلهما إياد الحاج خليفة (28) ومحمود غربال (90).

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ومن جهته، بلغ مولودية الجزائر الدور التمهيدي الثاني بعد تغلبه على ضيفه واتانغا الليبيري بهدفين دون رد سجلهما سفيان بايازيد وأسامة بن حوة.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 21 سبتمبر/أيلول الجاري، الساعة العاشرة (22:00) مساء بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

موعد مباراة الاتحاد المنستيري ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة

ستقام المباراة الجمعة 13 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب "حمادي العقربي" برادس، وتنطلق المباراة الساعة الثامنة (20:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، السادسة (18:00) بتوقيت تونس والجزائر.

ومن المقرر أن يُنقل البث المباشر للمباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورت" والقناة الوطنية الأولى التونسية.

ويمكن متابعة التغطية المباراة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

سيدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين محمد عمر، ويساعده محمود أحمد أبو الرجال، وأحمد حسام طه إبراهيم، وأحمد الغندور كحكم رابع.