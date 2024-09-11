خسارة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات مونديال 2026

تلقى عملاقا أميركا الجنوبية المنتخبان الأرجنتيني والبرازيلي خسارتين مؤلمتين أمام كولومبيا 1-2 وباراغواي 0-1، بينما سقطت أوروغواي في فخ التعادل السلبي أمام فنزويلا ضمن الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم.

ورغم الخسارة حافظت الأرجنتين على صدارة مجموعتها برصيد 18 نقطة متقدمة بفارق نقطتين عن كولومبيا و3 عن أوروغواي. بينما تراجعت البرازيل للمركز الخامس مع 10 نقاط بفارق الأهداف عن فنزويلا، وتقدمت الإكوادور الفائزة على بيرو إلى المركز الرابع مع 11 نقطة.

ويتأهل أول 6 منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ويخوض السابع ملحقاً عالمياً.

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ثأر قديم

على ملعب "ميتروبوليتانو ستاديوم" في بارانكيا، ثأرت كولومبيا بقيادة نجمها خاميس رودريغيز من خسارتها نهائي كوبا أميركا أمام الأرجنتين 0-1 بعد التمديد في يوليو/تموز، وألحقت بها خسارتها الثانية في التصفيات.

وغاب عن صفوف منتخب "ألبيسيليتسي" -الفائز على تشيلي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية- للمباراة الثانية على التوالي نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بداعي الإصابة التي تعرض لها في نهائي المسابقة القارية.

https://x.com/ssc_sports/status/1833635782055039174

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل برأسية يرسون موسكيرا بتمريرة من رودريغيز (25) وعادل النتيجة نيكولاس غونزاليس للأرجنتين (48).

وخطفت كولومبيا هدف الفوز والنقاط الثلاث بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" لاحتساب ركلة جزاء بعد عدة دقائق من ارتكاب نيكولاس أوتامندي خطأ على دانييل مونوس داخل المنطقة المحرمة، ليسددها رودريغيز بنجاح في شباك الحارس إيميليانو مارتينيز (60).

بتسديدة رائعة.. 🔥

دييغو غوميز يسجل أول الأهداف في شباك البرازيل ⚽️ باراغواي 1 × 0 البرازيل#تصفيات_أمريكا_الجنوبية

⁧#باراغواي_البرازيل | #SSC pic.twitter.com/z9x0Xg1pKH — SSC (@ssc_sports) September 11, 2024

خسارة مدوية

ولم تكن حال البرازيل بطلة العالم 5 مرات أفضل من جارتها، إذ سقطت بدورها في مفاجأة مدوية أمام مضيفتها باراغواي التي صعدت للمركز السابع برصيد 9 نقاط بفوزها الثاني في التصفيات.

وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب خط الوسط دييغو غوميس (21 عاما) من تسديدة رائعة بقدمه اليمنى في الدقيقة 20.

وهي الخسارة الرابعة لمنتخب "سيليساو" في التصفيات، علما بأنه فاز بشق الأنفس في الجولة الماضية على الإكوادور بهدف من دون رد لمهاجم ريال مدريد الإسباني رودريغو.

ورفع المنتخب الفنزويلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس بفارق الأهداف عن البرازيل، بتعادله السلبي أمام ضيفه أوروغواي المتعثر للجولة الثانية بعدما كان قد خرج بنتيجة مشابهة على أرضه أمام باراغواي في الجولة السابعة.

https://x.com/ssc_sports/status/1833644117055635802

وعززت الإكوادور -التي حُسم 3 نقاط من رصيدها لتزوير وثائق ولادة بايرون كاستيو في التصفيات السابقة- حظوظها ببلوغ مونديال 2026 بفوزها على ضيفتها بيرو صاحبة القاع بهدف المخضرم إينر فالنسيا (54).

ومُنيت تشيلي بخسارتها الثانية على التوالي والخامسة في التصفيات بسقوطها على أرضها أمام بوليفيا 2-1. وفشل هذا المنتخب الذي توّج بلقب كوبا أميركا عامي 2015 و2016 في بلوغ نهائيات موندياليْ روسيا 2018 وقطر 2022.

ويحتل منتخب "لاروخا" -الذي كان تعرض لخسارة قاسية أمام الارجنتين 0-3 بالجولة الماضية- المركز التاسع ما قبل الأخير برصيد 5 نقاط من فوز يتيم وتعادلين و5 هزائم.