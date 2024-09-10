موعد مباراة النصر ضد الأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة النصر ضد ضيفه الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الجمعة، الموافق 13 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب الأول بارك معقل النصر، وتبدأ الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة.

وتنقل قنوات "إس إس سي" السعودية المباراة عبر قناة:

SSC HD

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 4 نقاط، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، فيما يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

وفقد النصر نقطتين في التعادل مع الرائد 1-1 على ملعب الأول بارك في الجولة الأولى، فيما خسر الأهلي أمام الفتح 0-1 في الجولة الثانية.

ويتفوق الأهلي على النصر في المواجهات السابقة بينهما برصيد 54 فوز مقابل 49 للنصر، وانتهت 35 مباراة بالتعادل.