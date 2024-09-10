وسام أبو علي يسجل هدفا تاريخيا لفلسطين في تصفيات كأس العالم

حفر وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي المصري، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ منتخب فلسطين لكرة القدم بتسجيله هدفا تاريخيا غير مسبوق للفدائي في المواجهة أمام الأردن اليوم الثلاثاء بكوالالمبور، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية من التصفيات النهائية لقارة آسيا والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وسجّل منتخب فلسطين أول هدف له في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال عن طريق أبو علي في الدقيقة 41 بضربة رأس رائعة، بعد أن تقدم يزن النعيمات بهدف للأردن في الدقيقة الخامسة، لكن فرحة فلسطين لم تدم طويلا حيث تمكن النعيمات من تسجيل الهدف الثاني له وللنشامى في الدقيقة 51، قبل أن يحرز نور الدين الروابدة الهدف الثالث للأردن في الدقيقة 72.

وتضم المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم بجانب فلسطين والأردن، منتخبات الكويت والعراق وعمان وكوريا الجنوبية.

واستهل منتخب فلسطين مشواره في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال بالتعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية في الوقت الذي تعادلت فيه الأردن مع الكويت 1-1.