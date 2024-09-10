عمان تخسر أمام كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026

خسرت عمان أمام كوريا الجنوبية 3-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط اليوم الثلاثاء.

ورفعت كوريا الجنوبية رصيدها إلى 4 نقاط بعد تعادلها في مباراتها الأولى أمام فلسطين، بينما لا يزال المنتخب العماني من دون نقاط عقب خسارته أمام كوريا الجنوبية والعراق.

افتتحت كوريا الجنوبية التسجيل في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول عن طريق هوانج هي-تشان الذي استفاد من تمريرة سريعة من سون هيونغ-مين وسدد كرة‭‭ ‬‬قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بأرضية الملعب ثم سكنت الزاوية اليسرى السفلية لمرمى الحارس إبراهيم المخيني.

وأدرك منتخب عمان التعادل بهدف اللاعب الكوري الجنوبي جونغ سيونغ-هيون بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

لكن كوريا الجنوبية واصلت الضغط وأحرز سون هيونغ-مين هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 82 من تسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة من لي كانغ-إن.

وعزز جو مين-كيو تقدم كوريا الجنوبية في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني.

وألغى حكم المباراة ركلة جزاء احتسبها لصالح كوريا الجنوبية في الدقيقة 54 بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتضم المجموعة الثانية أيضا فلسطين والأردن والكويت والعراق.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول إذ تلتقي عمان مع الكويت في مسقط ويواجه منتخب الأردن نظيره الكوري الجنوبي في عمّان ويلعب العراق مع فلسطين في البصرة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة تلقائيا إلى نهائيات كأس العالم في حين يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى جولة أخرى من التصفيات.