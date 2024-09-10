مدرب منتخب ألمانيا: لا مانع من استدعاء لاعبين من الدوري السعودي

قال مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم يوليان ناغلسمان إنه إذا كان هناك لاعب يؤدي بشكل جيد في الدوري السعودي، فإنه سيفكر في استدعائه للمنتخب.

وبينما أشار ناغلسمان إلى أن الدوري السعودي للمحترفين أقل شهرة مقارنة بالدوريات الأوروبية الكبرى، أكد أن الحفاظ على مستوى عال من الأداء في تلك المسابقة لأي لاعب ربما يمنحه فرصة الانضمام للمنتخب الألماني.

وأوضح ناغلسمان قبل مباراة ألمانيا أمام مضيفتها هولندا -مساء اليوم الثلاثاء في دوري أمم أوروبا في أمستردام- أنه "يجب أن ترى إذا ما كان اللاعب قادرا على الحفاظ على المستوى المطلوب للعب في منتخب بلاده".

وكان المدير الفني لمنتخب هولندا رونالد كومان استبعد ستيفن بيرجوين (26 عاما) من قائمة الفريق، بعد انتقاله من أياكس أمستردام الهولندي إلى اتحاد جدة السعودي، متهما اللاعب بالجشع وإهمال الكبرياء الرياضي.

وبناء على موقف مدرب المنتخب البرتقالي، أعلن بيرجوين أن مسيرته مع منتخب هولندا انتهت ما دام كومان على رأس القيادة الفنية.

ورغم تفهمه قرار كومان، فإن ناغلسمان أبقى جميع الخيارات مفتوحة أمامه في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أنه لن يستبعد بشكل قاطع اختيار أي لاعب من أي دوري.

وأكد المدرب الألماني "إذا نظرت إلى الأمر من وجهة نظر رياضية بحتة، فيجب أن تمنح جميع الدوريات فرصة".

كما أوضح ناغلسمان أن الدوري الألماني لم يكن من الدوريات الكبرى عندما تأسس عام 1963 أيضا.

وانتقل عديد من نجوم كرة القدم من أوروبا إلى الدوري السعودي للمحترفين مقابل رواتب مجزية خلال السنوات الأخيرة، ويأتي في مقدمتهم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال يقود منتخب بلاده ويتألق معه.