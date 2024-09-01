لوكاكو "الرحالة" يصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ انتقالات كرة القدم

وصلت قيمة انتقالات لاعبي كرة القدم إلى مستويات فلكية وحصل بعض النجوم على مبالغ ضخمة نتيجة الصفقات المجمعة خلال مسيرتهم المهنية.

ويعد نجوم مانشستر يونايتد وليفربول وتشلسي السابقون من بين أفضل اللاعبين الذين حصلوا على أعلى مبالغ انتقال تراكمية.

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بعدما انتقل إلى نابولي الإيطالي قادما من تشلسي الإنجليزي، الخميس بصفقة تُقدر بـ30 مليون يورو، أصبح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم من حيث صفقات الانتقالات مجمعة بقيمة بلغت 369 مليون يورو.

ووصل لوكاكو إلى المرتبة الثانية في قائمة صفقات الانتقالات المجمعة بين الأندية التالية:

أندرلخت البلجيكي إلى تشلسي (2011): 15 مليون يورو.

(2011): 15 مليون يورو. تشلسي إلى إيفرتون (2014): 35.4 مليون يورو.

35.4 مليون يورو. من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد (2017): 84.7 مليون يورو.

(2017): 84.7 مليون يورو. مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان (2019): 74 مليون يورو.

(2019): 74 مليون يورو. إنتر ميلان إلى تشلسي (2021): 113 مليون يورو.

(2021): 113 مليون يورو. تشلسي إلى نابولي (2024): 30 مليون يورو.

ويأتي لوكاكو خلف البرازيلي نيمار مهاجم الهلال السعودي، صاحب المركز الأول بقيمة انتقالات مجمعة تصل إلى 400 مليون يورو، بينما جاء في المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقيمة وصلت إلى 230 مليون يورو.

وبلغت قيمة الصفقات التراكمية لرونالدو مهاجم النصر السعودي 247 مليون يورو، متفوقا على الفرنسي عثمان ديمبلي 220 مليون يورو والإسباني ألفارو موراتا 202 مليون يورو.

New Napoli striker Lukaku loves a big transfer 🤑 pic.twitter.com/VXMPuNiTtA — Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) August 29, 2024

تاسع أغلى صفقة في تاريخ نابولي

أوضح "ترانسفير ماركت" أن انتقال لوكاكو مقابل 30 مليون يورو، ليس الصفقة الأغلى في تاريخ نادي جنوب إيطاليا، لأن النيجيري فيكتور أوسيمين هو المتصدر، إذ تعاقد معه نابولي 2020 مقبل 77.5 مليون يورو.

وهذه قائمة أغلى الصفقات في تاريخ نابولي:

النيجيري فيكتور أوسيمين: 77.5 مليون يورو.

المكسيكي هيرفينغ لوزانو: 45 مليون يورو.

الأرجنتيني غونزالو هيغواين: 39 مليون يورو.

اليوناني كوستاس مانولاس: 36 مليون يورو.

الإيطالي أليساندرو بونجيورنو: 35 مليون يورو.

البولندي أركاديوش ميليك: 32 مليون يورو.

الدانماركي ياسبر ليندستروم: 30 مليون يورو.

الإسباني فابيان رويز: 30 مليون يورو.

البلجيكي روميلو لوكاكو: 30 مليون يورو.

البرازيلي دافيد نيريس: 28 مليون يورو.