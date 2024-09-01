الإسباني وليامز يفتح باب الرحيل عن بلباو وبرشلونة مهتم

أكد الجناح الإسباني الدولي نيكو وليامز سعادته في صفوف فريقه أتلتيك بلباو في الوقت الراهن، لكنه لا يعرف أين يكون مستقبله، موضحا "الله وحده يعرف ما الذي سيحدث".

وجذب وليامز أنظار برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد مشوار رائع مع منتخب إسبانيا في رحلة التتويج بلقب يورو 2024.

وشارك وليامز في 6 من أصل 7 مباريات خلال البطولة القارية التي أجريت في ألمانيا، فسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد وليامز (22 عاما) مع بلباو 3 أعوام لكنّ لديه شرطا جزائيا في عقده بقيمة 55 مليون يورو يسمح له بالرحيل، إلا أنه لم يفعّل أي ناد الشرط الجزائي مع انتهاء فترة الانتقالات الصيفية أمس الأول الجمعة.

وقال وليامز لمنصة "دازن" اليوم الأحد "هناك محاولات من أندية عدة، قدمت أداء جيدا في اليورو، هذا إنجاز رائع".

وأضاف "لدي العديد من الأندية للاختيار من بينها، لكن قلبي مع بلباو، أشعر بالسعادة هنا. الله وحده يعرف ما الذي سيحدث في المستقبل".