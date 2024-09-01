سرقوا ساعته الفاخرة بقوة السلاح.. استقبال غير متوقع لنيريس لاعب نابولي الجديد

تعرض لاعب نابولي الجديد البرازيلي دافيد نيريس للسرقة بقوة السلاح بعد فوزه فريقه على بارما 2-1 -أمس السبت- في المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك وفق ما كشفت زوجته في منشور على إنستغرام.

وتعرض الجناح البالغ 27 عاما، القادم هذا الصيف من بنفيكا البرتغالي مقابل 28 مليون يورو، للسرقة خارج ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بعدما اقتربت منه دراجة نارية قبل أن يقوم اللصان بتحطيم زجاج السيارة وسرقة ساعة روليكس تحت تهديد السلاح بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.

وكان نيريس في طريقه إلى الفندق بصحبة زوجته وابنته حين حصلت عملية السرقة.

ونتيجة الصدمة، لم يتوقف البرازيلي لالتقاط الصور وتوقيع التذكارات مع المشجعين الذين كانوا بانتظاره خارج الفندق، وبررت زوجته ذلك برسالة اعتذار على إنستغرام.

وكتبت كيرا وينونا في قصة على إنستغرام "يود دافيد أن يعتذر للجماهير التي كانت تنتظره بالخارج"، موضحة "أثناء محاولته مغادرة الملعب بعد المباراة، حطم رجلان على دراجة نارية السيارة وسرقاه تحت تهديد السلاح".

وقدم نيريس تمريرتين حاسمتين في مباراتيه الأوليين، آخرها تمريرة للكاميروني أندري زامبو أنغيسا الذي سجل هدف الفوز على بارما في الثواني الأخيرة.