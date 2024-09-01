شاهد.. مولر "القياسي" يقود بايرن ميونخ للفوز على فرايبورغ بالدوري الألماني

واصل فينسن كومباني مدرب بايرن ميونخ الجديد بدايته الناجحة مع الفريق البافاري بانتصاره 2-صفر على فرايبورغ بالدوري الألماني لكرة القدم.

كان هدف هاري كين من ركلة جزاء وهدف توماس مولر في الشوط الثاني كافيين لمنح بايرن ميونخ 3 نقاط عقب انتصاره 2-صفر على فرايبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد، ليواصل المدرب الجديد فينسن كومباني بدايته الناجحة مع الفريق.

ورفع بايرن رصيده إلى 6 نقاط من فوزين متتاليين، ليتشارك الصدارة مع هايدنهايم ولايبزيغ اللذين لديهما الرصيد نفسه.

وحصل بايرن على ركلة جزاء بسبب لمسة يد بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، عندما لمست الكرة ذراع كريستيان غونتر قائد فرايبورغ بعد ضربة رأس من كين.

وتقدم كين لتنفيذ ركلة الجزاء بنفسه، وأرسل مهاجم إنجلترا الكرة في الاتجاه المعاكس لحارس فرايبورغ فلوريان مولر، ليضع الكرة في الزاوية اليسرى السفلى مانحا أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة 38.

وجاء الشوط الثاني هادئا للغاية، حتى وصلت تمريرة سيرج غنابري إلى مولر الذي سيطر على الكرة بشكل رائع، وسددها بقوة في مرمى الحارس مكللا مشاركته القياسية في المباراة رقم 710 مع بايرن.

وحصل فرايبورغ على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن ارتطمت تسديدة مباشرة من ريتسو دوان بيد جواو بالينيا من مسافة قريبة، لكن لوكاس هولر أخفق في تحويلها إلى هدف.