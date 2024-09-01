شاهد.. فوضى أداء ونتائج في ميلان ولاعبون يتجاهلون مدربهم

سارع البرتغالي باولو فونسيكا مدرب ميلان لنفي أي حديث عن التوتر في العلاقة مع رافائيل لياو وتيو هرنانديز نجمي فريقه بعدما دخل اللاعبان من على مقاعد البدلاء لمساعدة الفريق على التعادل 2-2 أمام لاتسيو أمس السبت في الدوري الإيطالي لكرة القدم قبل أن يبدو أنهما تجاهلا المدرب بعد فترة وجيزة.

واستبعد فونسيكا اللاعبين من التشكيلة الأساسية، ولكن بعد تأخر فريقه 2-1 أجرى 4 تغييرات قلبت المباراة للتعادل، إذ شارك هرنانديز وتامي أبراهام، وهو بديل آخر، في هدف التعادل الذي سجله لياو.

وتوقفت المباراة بعد دقائق من أجل استراحة شرب المياه، واستغل مدربا الفريقين الفرصة لتوجيه لاعبيهما، لكن لياو وهرنانديز ظلا بعيدين على الجانب الآخر من الملعب ولم يشاركا في حديث الفريق.

وأبلغ فونسيكا شبكة دازون التلفزيونية "لا توجد مشكلة في موقف لياو وتيو، وأعتقد أن تيو شرح ذلك بالفعل".

وتابع "لا نحتاج إلى خلق أي مشاكل، لقد تحدثت معهما هذا الأسبوع وقبلا قراري، لا توجد مشكلة، كنت مركزا ولم أشاهد أنهما لم يكونا هناك".

وتحدث هرنانديز بعد المباراة مباشرة لتوضيح الأمور.

وقال "كنا على أرض الملعب منذ دقيقتين ولم نكن في حاجة لشرب المياه.. لم يكن الأمر ضد الفريق أو المدرب. يتحدث الناس ويقولون أمورا غير صحيحة. أنا ولياو موجودان دائما لمساعدة الفريق. هذا هو الأمر المهم".

وبقي ميلان بلا أي فوز بعد 3 مراحل على انطلاق الموسم الجديد في الكالتشيو وسبق لميلان أن تعادل مع تورينو 2-2 في المرحلة الأولى قبل أن يسقط أمام بارما 1-2.

وكان ميلان فتح صفحة جديدة هذا الموسم مع فونسيكا ليحل بدلا من ستيفانو بيولي كما تعاقد مع لاعبين عدة أبرزهم لاعب الوسط الفرنسي يوسف فوفانا من موناكو والمهاجم الإنجليزي تامي أبراهام من روما والإسباني ألفارو موراتا.

وكانت مفاجأة عدم إشراك المدرب البرتغالي لمواطنه لياو والفرنسي هرنانديز اللذين يشاركان في التشكيلة الأساسية عادة.