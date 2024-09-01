أغلى اللاعبين في سن فوق 31 عاما

يصرّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يكون متصدرا القوائم الكروية ومسجلا باسمه الأرقام القياسية التي يصعب تحطيمها في عالم الساحرة المستديرة.

ومن بين هذه القوائم أنه أغلى لاعب فوق 31 عاما، إذا انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس في 2018 مقابل 117 مليون يورو وبفارق كبير عن النجم البرازيلي نيمار صاحب المركز الثاني.

وهذه قائمة بأغلى اللاعبين فوق 31 عاما:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (من ريال مدريد إلى يوفنتوس عام 2018): 117 مليون يورو.

2- البرازيلي نيمار (من باريس سان جيرمان إلى الهلال عام 2023): 90 مليون يورو.

3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (من بايرن ميونخ إلى برشلونة عام 2022): 45 مليون يورو.

4- السنغالي خاليدو كوليبالي (من نابولي إلى تشلسي عام 2022): 42 مليون يورو.

5- الأرجنتيني غابرييل باتيستوتا (من فيورنتينا إلى روما عام 2000): 36 مليون يورو.

6- الجزائري رياض محرز (من مانشستر سيتي إلى الأهلي عام 2023): 35 مليون يورو.

7- الإيطالي ليوناردو بونوتشي (من ميلان إلى يوفنتوس عام 2018): 35 مليون يورو.

8- البلجيكي روميلو لوكاكو (من تشلسي إلى نابولي عام 2024): 30 مليون يورو.

9- السنغالي ساديو ماني (من بايرن ميونخ إلى النصر عام 2023): 30 مليون يورو.

10- الألماني نيكلاس فولكروغ (من بوروسيا دورتموند إلى ويستهام عام 2024): 27 مليون يورو.