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جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025

النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا تنطلق في 17 سبتمبر/أيلول 2024 (الفرنسية)
1/9/2024-|آخر تحديث: 1/9/202410:01 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السبت عن جدول مواعيد مباريات النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وتنطلق النسخة الجديدة من دوري الأبطال في 17 سبتمبر/أيلول 2024، وتستمر المنافسات إلى 31 مايو/أيار العام المقبل.

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وتقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة القارية بين 17 سبتمبر/أيلول 2024 و29 يناير/كانون الثاني 2025.

وستكون أولى المواجهات في هذه البطولة بشكلها الجديد بين يونغ بويز وأستون فيلا، بينما ستجمع الثانية يوفنتوس ضد آيندهوفن، وستبدأ المباراتان في وقت واحد الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول الساعة 7:45 مساءً.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا (توقيت مكة المكرمة):

الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):

  • يونغ بويزx أستون فيلا (7:45 مساء).
  • يوفنتوس x آيندهوفن (7:45 مساء).
  • ريال مدريد x شتوتغارت (10:00 مساء).
  • بايرن ميونخ x دينامو زغرب (10:00 مساء).
  • ميلان x ليفربول (10:00 مساء).
  • سبورتنغ لشبونة x ليل (10:00 مساء).

الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):

  • سبارتا براغا x سالزبورغ (7:45 مساء).
  • بولونيا x شاختار دونيتسك (7:45 مساء).
  • مانشستر سيتي x إنتر ميلان (10:00 مساء).
  • سلتيك x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
  • باريس سان جيرمان x جيرونا (10:00 مساء).

الخميس 19 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):

  • فاينورد x باير ليفركوزن (7:45 مساء).
  • سرفينا زفيزدا x بنفيكا (7:45 مساء).
  • موناكو x برشلونة (10:00 مساء).
  • أتلانتا x أرسنال (10:00 مساء).
  • أتلتيكو مدريد x لايبزيغ (10:00 مساء).
  • ستاد بريست x شتورم غراتس (10:00 مساء).

الثلاثاء أول أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثانية):

  • سالزبورغ x ستاد بريست (7:45 مساء).
  • شتوتغارت x سبارتا براغا (7:45 مساء).
  • أرسنال x سان جيرمان (10:00 مساء).
  • باير ليفركوزن x ميلان (10:00 مساء).
  • سلتيك x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
  • برشلونة x يونغ بويز (10:00 مساء).
  • إنتر ميلان x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).
  • سبورتنغ لشبونة x آيندهوفن (10:00 مساء).
  • سلوفان براتيسلافا x مانشستر سيتي (10:00 مساء).

الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثانية):

  • شاختار دونيتسك x أتلانتا (7:45 مساء).
  • جيرونا x فينورد (7:45 مساء).
  • أستون فيلا x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
  • دينامو زغرب x موناكو (10:00 مساء).
  • ليفربول x بولونيا (10:00 مساء).
  • ليل x ريال مدريد (10:00 مساء).
  • لايبزيغ x يوفنتوس (10:00 مساء).
  • شتورم غراتس x كلوب بروج (10:00 مساء).
  • بنفيكا x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).

الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثالثة):

  • ميلان x كلوب بروج (7:45 مساء).
  • موناكو x سرفينا زفيزدا (7:45 مساء).
  • أرسنال x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).
  • أستون فيلا x بولونيا (10:00 مساء).
  • جيرونا x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
  • يوفنتوس x شتوتغارت (10:00 مساء).
  • سان جيرمان x آيندهوفن (10:00 مساء).
  • ريال مدريد x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
  • شتورم غراتس x سبورتنغ لشبونة (10:00 مساء).

الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الثاني (الجولة الثالثة):

  • أتلانتا x سلتيك (7:45 مساء).
  • ستاد بريست x باير ليفركوزن (7:45 مساء).
  • أتلتيكو مدريد x ليل (10:00 مساء).
  • يونغ بويز x إنتر ميلان (10:00 مساء).
  • برشلونة x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
  • سالزبورغ x دينامو زغرب (10:00 مساء).
  • مانشستر سيتي x سبارتا براغ (10:00 مساء).
  • لايبزيغ x ليفربول (10:00 مساء).
  • بنفيكا x فينورد (10:00 مساء).

الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الرابعة):

  • آيندهوفن x جيرونا (7:45 مساء).
  • سلوفان براتيسلافا x دينامو زغرب (7:45 مساء).
  • بولونيا x موناكو (10:00 مساء).
  • بوروسيا دورتموند x شتورم غراتس (10:00 مساء).
  • سلتيك x لايبزيغ (10:00 مساء).
  • ليفربول x باير ليفركوزن (10:00 مساء).
  • ليل x يوفنتوس (10:00 مساء).
  • ريال مدريد x ميلان (10:00 مساء).
  • سبورتنغ لشبونة x مانشستر سيتي (10:00 مساء).

الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الرابعة):

  • كلوب بروج x أستون فيلا (7:45 مساء).
  • شاختار دونيتسك x يونغ بويز (7:45 مساء).
  • سبارتا براغ x ستاد بريست (10:00 مساء).
  • بايرن ميونخ x بنفيكا (10:00 مساء).
  • إنتر ميلان x أرسنال (10:00 مساء).
  • فينورد x سالزبورغ (10:00 مساء).
  • سرفينا زفيزدا x برشلونة (10:00 مساء).
  • سان جيرمان x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).
  • شتوتغارت x أتلانتا (10:00 مساء).

الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الخامسة):

  • سبارتا براغ x أتلتيكو مدريد (7:45 مساء).
  • سلوفان براتيسلافا x ميلان (7:45 مساء).
  • باير ليفركوزن x سالزبورغ (10:00 مساء).
  • يونغ بويز x أتلانتا (10:00 مساء).
  • برشلونة x ستاد بريست (10:00 مساء).
  • بايرن ميونخ x سان جيرمان (10:00 مساء).
  • إنتر ميلان x لايبزيغ (10:00 مساء).
  • مانشستر سيتي x فينورد (10:00 مساء).
  • سبورتنغ لشبونة x أرسنال (10:00 مساء).

الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الخامسة):

  • سرفينا زفيزدا x شتوتغارت (7:45 مساء).
  • شتورم غراتس x جيرونا (7:45 مساء).
  • موناكو x بنفيكا (10:00 مساء).
  • أستون فيلا x يوفنتوس (10:00 مساء).
  • بولونيا x ليل (10:00 مساء).
  • سلتيك x كلوب بروج (10:00 مساء).
  • دينامو زغرب x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
  • ليفربول x ريال مدريد (10:00 مساء).
  • آيندهوفن x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).

الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول (الجولة السادسة):

  • جيرونا x ليفربول (7:45 مساء).
  • دينامو زغرب x سلتيك (7:45 مساء).
  • أتلانتا x ريال مدريد (10:00 مساء).
  • باير ليفركوزن x إنتر ميلان (10:00 مساء).
  • كلوب بروج x سبورتنغ لشبونة (10:00 مساء).
  • سالزبورغ x سان جيرمان (10:00 مساء).
  • شاختار دونيتسك x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
  • لايبزيغ x أستون فيلا (10:00 مساء).
  • ستاد بريست x آيندهوفن (10:00 مساء).

الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول (الجولة السادسة):

  • أتلتيكو مدريد x سلوفان براتيسلافا (7:45 مساء).
  • ليل x شتورم غراتس (7:45 مساء).
  • ميلان x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).
  • أرسنال x موناكو (10:00 مساء).
  • بوروسيا دورتموند x برشلونة (10:00 مساء).
  • فينورد x سبارتا براغ (10:00 مساء).
  • يوفنتوس x مانشستر سيتي (10:00 مساء).
  • بنفيكا x بولونيا (10:00 مساء).
  • شتوتغارت x يونغ بويز (10:00 مساء).

الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة السابعة):

  • موناكو x أستون فيلا (7:45 مساء).
  • أتلانتا x شتورم غراتس (7:45 مساء).
  • أتلتيكو مدريد x باير ليفركوزن (10:00 مساء)..
  • بولونيا x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
  • كلوب بروج x يوفنتوس (10:00 مساء).
  • سرفينا زفيزدا x آيندهوفن (10:00 مساء).
  • ليفربول x ليل (10:00 مساء).
  • سلوفان براتيسلافا x شتوتغارت (10:00 مساء).
  • بنفيكا x برشلونة (10:00 مساء).

الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة السابعة):

  • شاختار دونيتسك x ستاد بريست (7:45 مساء).
  • لايبزيغ x سبورتنغ لشبونة (7:45 مساء).
  • ميلان x جيرونا (10:00 مساء).
  • سبارتا براغ x إنتر ميلان (10:00 مساء).
  • أرسنال x دينامو زغرب (10:00 مساء).
  • سلتيك x يونغ بويز (10:00 مساء).
  • فينورد x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
  • سان جيرمان x مانشستر سيتي (10:00 مساء).
  • ريال مدريد x سالزبورغ (10:00 مساء).

الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة الثامنة):

  • أستون فيلا x سلتيك (10:00 مساء).
  • باير ليفركوزن x سبارتا براغ (10:00 مساء).
  • بوروسيا دورتموند x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).
  • يونغ بويز x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).
  • برشلونة x أتلانتا (10:00 مساء).
  • بايرن ميونخ x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
  • إنتر ميلان x موناكو (10:00 مساء).
  • سالزبورغ x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).
  • جيرونا x أرسنال (10:00 مساء).
  • دينامو زغرب x ميلان (10:00 مساء).
  • يوفنتوس x بنفيكا (10:00 مساء).
  • ليل x فينورد (10:00 مساء).
  • مانشستر سيتي x كلوب بروج (10:00 مساء).
  • آيندهوفن x ليفربول (10:00 مساء).
  • شتورم غراتس x لايبزيغ (10:00 مساء).
  • سبورتنغ لشبونة x بولونيا (10:00 مساء).
  • ستاد بريست x ريال مدريد (10:00 مساء).

مواعيد خروج المغلوب:

  • 11 و12 فبراير/شباط 2025 ذهاباً.
  • 18 و19 فبراير/شباط إياباً.

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا:

  • الدور ثمن النهائي (16): الذهاب 4 و5 مارس/آذار 2025، الإياب 11 و12 من نفس الشهر.
  • الدور ربع النهائي (8): الذهاب 8 و9 أبريل/نيسان 2025، الإياب 15 و16 من الشهر نفسه.
  • الدور نصف النهائي (4): الذهاب 29 و30 أبريل/نيسان 2025، الإياب 6 و7 مايو/أيار 2025.
  • النهائي: 31 مايو/أيار 2025.
المصدر : مواقع إلكترونية

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