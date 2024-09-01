جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025
1/9/2024-|آخر تحديث: 1/9/202410:01 ص (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السبت عن جدول مواعيد مباريات النسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.
وتنطلق النسخة الجديدة من دوري الأبطال في 17 سبتمبر/أيلول 2024، وتستمر المنافسات إلى 31 مايو/أيار العام المقبل.
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وتقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة القارية بين 17 سبتمبر/أيلول 2024 و29 يناير/كانون الثاني 2025.
وستكون أولى المواجهات في هذه البطولة بشكلها الجديد بين يونغ بويز وأستون فيلا، بينما ستجمع الثانية يوفنتوس ضد آيندهوفن، وستبدأ المباراتان في وقت واحد الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول الساعة 7:45 مساءً.
وفيما يلي جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا (توقيت مكة المكرمة):
الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):
- يونغ بويزx أستون فيلا (7:45 مساء).
- يوفنتوس x آيندهوفن (7:45 مساء).
- ريال مدريد x شتوتغارت (10:00 مساء).
- بايرن ميونخ x دينامو زغرب (10:00 مساء).
- ميلان x ليفربول (10:00 مساء).
- سبورتنغ لشبونة x ليل (10:00 مساء).
الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):
- سبارتا براغا x سالزبورغ (7:45 مساء).
- بولونيا x شاختار دونيتسك (7:45 مساء).
- مانشستر سيتي x إنتر ميلان (10:00 مساء).
- سلتيك x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
- باريس سان جيرمان x جيرونا (10:00 مساء).
الخميس 19 سبتمبر/أيلول (الجولة الأولى):
- فاينورد x باير ليفركوزن (7:45 مساء).
- سرفينا زفيزدا x بنفيكا (7:45 مساء).
- موناكو x برشلونة (10:00 مساء).
- أتلانتا x أرسنال (10:00 مساء).
- أتلتيكو مدريد x لايبزيغ (10:00 مساء).
- ستاد بريست x شتورم غراتس (10:00 مساء).
الثلاثاء أول أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثانية):
- سالزبورغ x ستاد بريست (7:45 مساء).
- شتوتغارت x سبارتا براغا (7:45 مساء).
- أرسنال x سان جيرمان (10:00 مساء).
- باير ليفركوزن x ميلان (10:00 مساء).
- سلتيك x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
- برشلونة x يونغ بويز (10:00 مساء).
- إنتر ميلان x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).
- سبورتنغ لشبونة x آيندهوفن (10:00 مساء).
- سلوفان براتيسلافا x مانشستر سيتي (10:00 مساء).
الأربعاء 2 أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثانية):
- شاختار دونيتسك x أتلانتا (7:45 مساء).
- جيرونا x فينورد (7:45 مساء).
- أستون فيلا x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
- دينامو زغرب x موناكو (10:00 مساء).
- ليفربول x بولونيا (10:00 مساء).
- ليل x ريال مدريد (10:00 مساء).
- لايبزيغ x يوفنتوس (10:00 مساء).
- شتورم غراتس x كلوب بروج (10:00 مساء).
- بنفيكا x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).
الثلاثاء 22 أكتوبر/تشرين الأول (الجولة الثالثة):
- ميلان x كلوب بروج (7:45 مساء).
- موناكو x سرفينا زفيزدا (7:45 مساء).
- أرسنال x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).
- أستون فيلا x بولونيا (10:00 مساء).
- جيرونا x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
- يوفنتوس x شتوتغارت (10:00 مساء).
- سان جيرمان x آيندهوفن (10:00 مساء).
- ريال مدريد x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
- شتورم غراتس x سبورتنغ لشبونة (10:00 مساء).
الأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الثاني (الجولة الثالثة):
- أتلانتا x سلتيك (7:45 مساء).
- ستاد بريست x باير ليفركوزن (7:45 مساء).
- أتلتيكو مدريد x ليل (10:00 مساء).
- يونغ بويز x إنتر ميلان (10:00 مساء).
- برشلونة x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
- سالزبورغ x دينامو زغرب (10:00 مساء).
- مانشستر سيتي x سبارتا براغ (10:00 مساء).
- لايبزيغ x ليفربول (10:00 مساء).
- بنفيكا x فينورد (10:00 مساء).
الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الرابعة):
- آيندهوفن x جيرونا (7:45 مساء).
- سلوفان براتيسلافا x دينامو زغرب (7:45 مساء).
- بولونيا x موناكو (10:00 مساء).
- بوروسيا دورتموند x شتورم غراتس (10:00 مساء).
- سلتيك x لايبزيغ (10:00 مساء).
- ليفربول x باير ليفركوزن (10:00 مساء).
- ليل x يوفنتوس (10:00 مساء).
- ريال مدريد x ميلان (10:00 مساء).
- سبورتنغ لشبونة x مانشستر سيتي (10:00 مساء).
الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الرابعة):
- كلوب بروج x أستون فيلا (7:45 مساء).
- شاختار دونيتسك x يونغ بويز (7:45 مساء).
- سبارتا براغ x ستاد بريست (10:00 مساء).
- بايرن ميونخ x بنفيكا (10:00 مساء).
- إنتر ميلان x أرسنال (10:00 مساء).
- فينورد x سالزبورغ (10:00 مساء).
- سرفينا زفيزدا x برشلونة (10:00 مساء).
- سان جيرمان x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).
- شتوتغارت x أتلانتا (10:00 مساء).
الثلاثاء 26 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الخامسة):
- سبارتا براغ x أتلتيكو مدريد (7:45 مساء).
- سلوفان براتيسلافا x ميلان (7:45 مساء).
- باير ليفركوزن x سالزبورغ (10:00 مساء).
- يونغ بويز x أتلانتا (10:00 مساء).
- برشلونة x ستاد بريست (10:00 مساء).
- بايرن ميونخ x سان جيرمان (10:00 مساء).
- إنتر ميلان x لايبزيغ (10:00 مساء).
- مانشستر سيتي x فينورد (10:00 مساء).
- سبورتنغ لشبونة x أرسنال (10:00 مساء).
الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني (الجولة الخامسة):
- سرفينا زفيزدا x شتوتغارت (7:45 مساء).
- شتورم غراتس x جيرونا (7:45 مساء).
- موناكو x بنفيكا (10:00 مساء).
- أستون فيلا x يوفنتوس (10:00 مساء).
- بولونيا x ليل (10:00 مساء).
- سلتيك x كلوب بروج (10:00 مساء).
- دينامو زغرب x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
- ليفربول x ريال مدريد (10:00 مساء).
- آيندهوفن x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).
الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول (الجولة السادسة):
- جيرونا x ليفربول (7:45 مساء).
- دينامو زغرب x سلتيك (7:45 مساء).
- أتلانتا x ريال مدريد (10:00 مساء).
- باير ليفركوزن x إنتر ميلان (10:00 مساء).
- كلوب بروج x سبورتنغ لشبونة (10:00 مساء).
- سالزبورغ x سان جيرمان (10:00 مساء).
- شاختار دونيتسك x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
- لايبزيغ x أستون فيلا (10:00 مساء).
- ستاد بريست x آيندهوفن (10:00 مساء).
الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول (الجولة السادسة):
- أتلتيكو مدريد x سلوفان براتيسلافا (7:45 مساء).
- ليل x شتورم غراتس (7:45 مساء).
- ميلان x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).
- أرسنال x موناكو (10:00 مساء).
- بوروسيا دورتموند x برشلونة (10:00 مساء).
- فينورد x سبارتا براغ (10:00 مساء).
- يوفنتوس x مانشستر سيتي (10:00 مساء).
- بنفيكا x بولونيا (10:00 مساء).
- شتوتغارت x يونغ بويز (10:00 مساء).
الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة السابعة):
- موناكو x أستون فيلا (7:45 مساء).
- أتلانتا x شتورم غراتس (7:45 مساء).
- أتلتيكو مدريد x باير ليفركوزن (10:00 مساء)..
- بولونيا x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
- كلوب بروج x يوفنتوس (10:00 مساء).
- سرفينا زفيزدا x آيندهوفن (10:00 مساء).
- ليفربول x ليل (10:00 مساء).
- سلوفان براتيسلافا x شتوتغارت (10:00 مساء).
- بنفيكا x برشلونة (10:00 مساء).
الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة السابعة):
- شاختار دونيتسك x ستاد بريست (7:45 مساء).
- لايبزيغ x سبورتنغ لشبونة (7:45 مساء).
- ميلان x جيرونا (10:00 مساء).
- سبارتا براغ x إنتر ميلان (10:00 مساء).
- أرسنال x دينامو زغرب (10:00 مساء).
- سلتيك x يونغ بويز (10:00 مساء).
- فينورد x بايرن ميونخ (10:00 مساء).
- سان جيرمان x مانشستر سيتي (10:00 مساء).
- ريال مدريد x سالزبورغ (10:00 مساء).
الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2025 (الجولة الثامنة):
- أستون فيلا x سلتيك (10:00 مساء).
- باير ليفركوزن x سبارتا براغ (10:00 مساء).
- بوروسيا دورتموند x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).
- يونغ بويز x سرفينا زفيزدا (10:00 مساء).
- برشلونة x أتلانتا (10:00 مساء).
- بايرن ميونخ x سلوفان براتيسلافا (10:00 مساء).
- إنتر ميلان x موناكو (10:00 مساء).
- سالزبورغ x أتلتيكو مدريد (10:00 مساء).
- جيرونا x أرسنال (10:00 مساء).
- دينامو زغرب x ميلان (10:00 مساء).
- يوفنتوس x بنفيكا (10:00 مساء).
- ليل x فينورد (10:00 مساء).
- مانشستر سيتي x كلوب بروج (10:00 مساء).
- آيندهوفن x ليفربول (10:00 مساء).
- شتورم غراتس x لايبزيغ (10:00 مساء).
- سبورتنغ لشبونة x بولونيا (10:00 مساء).
- ستاد بريست x ريال مدريد (10:00 مساء).
مواعيد خروج المغلوب:
- 11 و12 فبراير/شباط 2025 ذهاباً.
- 18 و19 فبراير/شباط إياباً.
مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا:
- الدور ثمن النهائي (16): الذهاب 4 و5 مارس/آذار 2025، الإياب 11 و12 من نفس الشهر.
- الدور ربع النهائي (8): الذهاب 8 و9 أبريل/نيسان 2025، الإياب 15 و16 من الشهر نفسه.
- الدور نصف النهائي (4): الذهاب 29 و30 أبريل/نيسان 2025، الإياب 6 و7 مايو/أيار 2025.
- النهائي: 31 مايو/أيار 2025.
المصدر : مواقع إلكترونية