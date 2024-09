الموهبة البرازيلي إندريك يواجه مواطنه فيتور روكي في البرنابيو

من المنتظر أن يواجه موهبة ريال مدريد إندريك مواطنه البرازيلي فيتور روكي لاعب ريال بيتيس -اليوم الأحد- في ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بدت مسيرة كلا اللاعبين الصاعدين متوازية حتى الأشهر الأخيرة في البرازيل كونهما موهبتين كرويتين ينتظرهما مستقبل مشرق.

وكان من الطبيعي أن يلتفت ريال مدريد وبرشلونة لكل منهما، وظهرت حالة من المنافسة الشديدة على الظفر بأي من الثنائي الشاب لتأمين مركز المهاجم الصريح لسنوات عديدة.

روكي انضم إلى برشلونة في يناير/كانون الثاني 2024 قادما من أتلتيكو بارانينسي، في حين وقّع إندريك لريال منذ ما يقرب من عام، وتم تقديمه بشكل رسمي مع الميرينغي هذا الصيف استعدادا للموسم الجديد.

لكن مسيرة لاعب بيتيس الآن تبدو أقل بكثير من المتوقع عندما وصل إلى برشلونة منذ أقل من 10 أشهر. وبدوره، بدأ إندريك خطواته الأولى في ريال مدريد ولكن في المباريات الرسمية الأربع التي كان متاحا فيها، شارك فقط في اثنتين، ولعب 4 دقائق في كل مباراة.

ورغم التوقعات الكبيرة التي ولّدها وصوله وإلحاح برشلونة للحصول على خدماته، فإن روكي لم تكن له أي أهمية بالنسبة للمدرب تشافي هرنانديز ولم يتمكن من الاستمتاع إلا بـ319 دقيقة في الدوري مقسمة على 14 مباراة، سجل خلالها هدفين.

بعد هذه النكسة، غادر المهاجم برشلونة هذا الصيف، وانتهى به الأمر في بيتيس معارا، حيث يأمل في الاستمتاع بمزيد من الفرص.

فبسبب الوضع السيئ داخل برشلونة، غادر روكي إلى فريق له متطلبات أقل من البلوغرانا، إلا أن أرقام "تيغرينيو" في البرازيل أعلى من أرقام إندريك.

ففي أتليتيكو بارانينسي، سجل روكي 28 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 81 مباراة، بينما سجل إندريك، الذي لعب مع بالميراس، 21 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة في 82 مباراة.

في المقابل، كانت مشاركة المهاجم المدريدي محدودة للغاية مع الفريق الأبيض، لكنه تمكن بالفعل من تسجيل هدفه الأول.

من جانبه، سيتمكن فيتور روكي، بعد فترة سلبية قضاها في برشلونة، من إثبات مستواه في فريق مثل بيتيس الذي يتميز بلعبه الهجومي وامتلاكه خط وسط ذا جودة عالية.

يمكن لـ"تيغرينيو" مواجهة خصمه إندريك الليلة، وعلى الرغم من كل التنافس الإعلامي، فإن لاعب بيتيس يتمتع بعلاقة رائعة مع موهبة النادي الملكي.

كلا اللاعبين ينسجم بشكل جيد خارج الملعب، حتى أنهما تبادلا القمصان في المرة الأخيرة التي التقيا فيها، خلال المباراة الودية التي أقيمت هذا الصيف بين ريال مدريد وبرشلونة.

For the first time in Europe, Endrick and Vitor Roque could meet tonight. They only met once in Brazil, where both scored in a 2-2 draw.

