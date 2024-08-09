موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا بنهائي أولمبياد كرة القدم والقنوات الناقلة

يتنافس المنتخب الفرنسي مع نظيره الإسباني على الميدالية الذهبية عندما يتواجهان في نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

تقام المباراة -اليوم الجمعة 9 أغسطس/آب 2024، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

🇫🇷🇪🇸 Une affiche légendaire, pour une 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 historique 🥇 Nos Bleus joueront pour la 𝗠𝗘́𝗗𝗔𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗗’𝗢𝗥 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗤𝗨𝗘 face à l’Espagne vendredi 9 août à 18h00 au Parc des Princes 🔥#Paris2024 pic.twitter.com/qdf4DUTeiS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 6, 2024

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا

تبث المباراة النهائية على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1

Alkass Six HD

Arryadia

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

عُين الحكم البرازيلي رامون أباتي أبيل (34 عاما) لتحكيم المباراة النهائية، ويساعده مواطناه رافائيل ألفيش وجيليرمي كاميلو، والموريتاني دحان بيده حكما رابعا.