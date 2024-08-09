رياضة|أولمبياد باريس 2024|فرنسا

موعد مباراة فرنسا ضد إسبانيا بنهائي أولمبياد كرة القدم والقنوات الناقلة

كومبو: من اليمين France's Jean-Philippe Mateta gestures during the men's Group A soccer match between France and the United States at the Velodrome stadium, during the 2024 Summer Olympics, Wednesday, July 24, 2024, in Marseille, France. (AP Photo/Daniel Cole) ثم Spain's Fermin Lopez participates during a men's semifinal soccer match at the 2024 Summer Olympics, Monday, Aug. 5, 2024, at Marseille Stadium in Marseille, France. Spain won 2-1. (AP Photo/Julio Cortez)
الفرنسي جون فيليب ماتيتا (يمين) والإسباني فيرمين لوبيز (وكالات)
9/8/2024-|آخر تحديث: 9/8/202402:11 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

يتنافس المنتخب الفرنسي مع نظيره الإسباني على الميدالية الذهبية عندما يتواجهان في نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

تقام المباراة -اليوم الجمعة 9 أغسطس/آب 2024، وتنطلق صفارة البداية الساعة السابعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب حديقة الأمراء في باريس.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا

تبث المباراة النهائية على القنوات التالية:

  • beIN Sports HD 1
  • Alkass Six HD
  • Arryadia

كما يمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

عُين الحكم البرازيلي رامون أباتي أبيل (34 عاما) لتحكيم المباراة النهائية، ويساعده مواطناه رافائيل ألفيش وجيليرمي كاميلو، والموريتاني دحان بيده حكما رابعا.

المصدر : الجزيرة