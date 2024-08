متهم بالتحرش في أولمبياد باريس.. مصارع مصري مهدد بالشطب النهائي

أوقفت الشرطة الفرنسية لاعب مصارعة يونانية-رومانية ضمن الوفد المصري المشارك في أولمبياد باريس، فجر اليوم الجمعة، للاشتباه باعتدائه جنسيا على زبونة في إحدى الحانات، وفق ما أفاد مكتب المدعي العام، مؤكدا معلومات أوردتها صحيفة "لو باريزيان".

ويتعلق الأمر بمحمد السيد (26 عاما)، الحائز على برونزية وزن 67 كيلوغراما قبل 3 أعوام في طوكيو والذي خرج من الدور ثمن النهائي لألعاب باريس الأربعاء بخسارته أمام الأذربيجاني حسرات جعفروف.

ووفقا لمكتب المدعي العام في باريس، ألقي القبض على المصارع المصري أمام مقهى في الدائرة 13 بالعاصمة حوالي الساعة الخامسة صباحا لاتهامه بالاعتداء الجنسي على زبونة في الحانة.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، تم القبض عليه وزعم أنه ارتكب فعلته وهو "مخمور".

🇪🇬EGYPTIAN OLYMPIC WRESTLER ARRESTED FOR ALLEGED SEXUAL ASSAULT

Egyptian Olympic wrestler Mohamed Elsayed was arrested in Paris early Friday for allegedly groping a woman outside a cafe.

-Reutors, Daily Mail pic.twitter.com/7R4TeTmhCS

— 🚨GlobalX (@GlobalX01) August 9, 2024