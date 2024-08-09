القطوسي يهدي تونس أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس

منح لاعب التايكوندو فراس القطوسي تونس أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس، بعد تتويجه بلقب وزن 80 كيلوغراما، اليوم الجمعة، في القصر الكبير (غران باليه).

وتغلّب القطوسي على الإيراني مهران برخورداري 2-0 (4-2، 5-1) في النهائي، مهديا بلاده أول ذهبية أولمبية في التايكوندو والرابعة من مختلف المعادن بعد محمد خليل الجندوبي صاحب فضية وبرونزية في طوكيو وباريس تواليا في وزن -58 كيلوغراما وأسامة الوسلاتي حامل برونزية -80 كيلوغراما في ريو 2016.

وهذه أفضل نتيجة لابن الـ28 عاما بعد حلوله ثالثا في بطولة العالم 2022 في غوادالاخارا المكسيكية في وزن 74 كيلوغراما.

وفي طريقه إلى الذهبية، تغلّب القطوسي على الأسترالي ليون سيرانوفيتش 2-0، الدانماركي إدي هرنيتش 2-0 في ربع النهائي، ثم الأميركي سي جيه نيكولاس المصنّف ثانيا بصعوبة 2-0 بعدما كان الأفضل على مدى الجولتين اللتين انتهتا بالتعادل (0-0، و2-2).

وفي النهائي، تخلف القطوسي 0-2 في الجولة الأولى، وقبل نهايتها بـ4 ثوان خطف 4 نقاط بركلة خلفية رائعة منحته الأفضلية.

وفي الجولة الثانية، حصد 3 نقاط من ضربة على الرأس احتفظ بأفضليتها حتى النهاية التي شهدت إعلانه بطلا.