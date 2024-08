110 أمتار مقابل 100 متر.. لماذا سباق حواجز الرجال أطول من السيدات؟

يتساءل البعض عن الفرق بين سباق الحواجز للرجال والنساء حيث تجري الأخيرات لمسافة 100 متر بينما يركض الرجال لمسافة أطول بـ10 أمتار.

يعود تاريخ سباقات الحواجز إلى ثلاثينيات القرن الـ19، حيث حدد الفرنسيون المسافة القياسية للرجال بـ110 أمتار في عام 1888.

يركض الرياضيون في الألعاب الأولمبية مسافات حواجز مختلفة بناءً على اختلافات الطول والخطوات بين الرجال والنساء.

تختلف الحواجز نفسها في الحجم بين الرجال والنساء من أجل الحفاظ على السرعة أثناء السباق مع مراعاة السلامة.

نظرًا لأن علم الأحياء يلعب دورًا رئيسيًّا في معظم الألعاب الرياضية، وفي هذا الحدث على وجه الخصوص، فإنه يساعد في تحديد كيف يمكن للرياضيين الحفاظ على سرعات عالية في الجري.

وبما أن الرجال بشكل عام أكبر من النساء من حيث الطول والخطوة، فإن طول السباق يمتد لتلبية هذه الخصائص.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إن سباق 110 أمتار حواجز للرجال تم توحيده بما يتماشى مع متوسط ​​الطول والخطوة. ويكون سباق السيدات لمسافة أقصر من أجل استيعاب متوسط ​​طول وخطوة المتسابقات.

Nigerian Athlete, Tobi Amusan has qualified for the Semi Finals of the Women's 100m Hurdles at the 2024 Paris Olympics.

She won her heat with a time of 12.49 seconds.

This is her third consecutive Semi Finals at the Olympics. pic.twitter.com/6Xzt9IyQ04

— Gemedia (@Gemedia_) August 8, 2024