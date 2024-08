لماذا ترتدي لاعبة رمي الجلة الأميركية قناعا بالأولمبياد؟

خلفت الأميركية رافين ساوندرز ردود فعل متباينة وحالة من الجدل خلال منافسات رمي الجلة والقرص في أولمبياد باريس 2024 بعد ظهورها بقناع يخفي وجهها بالكامل.

وأوضحت ساوندرز، التي تأهلت إلى نهائي منافسات الجلة بعد احتلالها المركز الرابع في المجموعة الثانية، أن ارتداء القناع يساعدها في الوصول إلى منطقة اللعب وهي جاهزة للمنافسة.

"Raven Saunders is actually non-binary"

Then why is she competing in the women's category you fruit loop?pic.twitter.com/bID8kfEqry

— Basil the Great (@Basil_TGMD) August 8, 2024