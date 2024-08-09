برشلونة يعلن رسميا التعاقد مع أولمو مقابل 60 مليون يورو

تعاقد نادي برشلونة مع نجم منتخب إسبانيا داني أولمو قادما من لايبزيغ الألماني مقابل صفقة مقدرة بـ60 مليون يورو، وفقا لما أعلنه النادي الكتالوني اليوم الجمعة.

وقال النادي -الذي احتل المركز الثاني الموسم الماضي- في بيان له "وقّع اللاعب عقدا لـ6 مواسم ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2030، مع إدراج شرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو".

واحتل أولمو (26 عاما) صدارة ترتيب الهدافين في كأس أوروبا 2024 مشاركة مع 5 لاعبين آخرين بعد تسجيله 3 أهداف ساعدت منتخب "لاروخا" على التتويج بلقب رابع قياسي.

ولعب أولمو مع فريق برشلونة على مستوى الشباب، قبل الرحيل إلى دينامو زغرب الكرواتي في 2014.

وفي 2020 التحق لاعب الوسط الهجومي الذي بإمكانه اللعب في مركز الجناح الأيسر بفريق لايبزيغ المتوج بكأس ألمانيا مرتين.

داني أولمو برشلوني حتى عام 2030 💙❤️ pic.twitter.com/m3EB6nKqEw — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 9, 2024

ونشر أولمو في حسابه على موقع إكس "ناد شاب، لاعب شاب، كبرنا معا، فزنا معا بأول ألقابنا وصنعنا التاريخ معا، شكرا لايبزيغ، ستبقى دائما في قلبي".

ويعتبر التعاقد مع أولمو هو الصفقة الأولى لبرشلونة تحت قيادة مدربه الجديد هانزي فليك الذي عُيّن في منصبه في مايو/أيار الماضي، بعد موسم مخيب للآمال تحت قيادة سلفه تشافي هيرنانديز.

ويبدأ برشلونة الموسم الجديد كفريق غير مرشح للألقاب، ولا سيما مع تتويج ريال مدريد بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا قبل التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

ويستهل الفريق مشواره في الدوري الإسباني من بوابة فالنسيا في 17 أغسطس/آب الجاري.