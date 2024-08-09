الأهلي بطلا للدوري المصري للمرة الـ44 في تاريخه

تُوّج الأهلي بلقب الدوري المصري لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والـ44 في تاريخه، بعدما تغلّب على سموحة بهدف دون رد، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ24 أقيمت -الخميس- على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 81 نقطة، بتحقيقه فوزه الـ20 تواليا، ضامنا اللقب قبل مرحلتين من نهاية الدوري.

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وسجّل البديل محمد مجدي "أفشه" هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليمنح فريقه فوزا عزز به رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية، وحاسما لقب الدوري بعد منافسة قوية مع بيراميدز بـ73 نقطة وتبقت له مباراتان فقط، بينما يتبقى للأهلي 3 مباريات لن تؤثر على تتويجه.

وبحصوله على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم، عزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الفرق حصولا على المسابقة، بفارق 30 لقبا أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الزمالك، بل إن عدد بطولات الأهلي بمفرده في المسابقة تتخطى أكثر من ضعف ألقاب باقي الفرق التي حصلت عليها.

وفاز الزمالك بـ14 لقبا، فيما حصل عليه الإسماعيلي 3 مرات، بالإضافة للقب وحيد لكل من المقاولون العرب وغزل المحلة والأولمبي السكندري والترسانة.

كما واصل الأهلي احتكاره لجميع الألقاب المحلية منذ تولي مديره الفني السويسري مارسيل كولر تدريب الفريق في سبتمبر/أيلول 2022.

ومنذ تولي كولر قيادة الأهلي خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش، لم يخسر الفريق الأحمر أي لقب محلي، حيث حصل على كأس السوبر المصري 3 مرات، والدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين.

كما حصل أيضا على لقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين، بالإضافة لفوزه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة لفوزه بالمركز الرابع في مونديال الأندية بالمغرب في فبراير/شباط 2023.

ووصل إجمالي ألقاب الأهلي مع كولر إلى 9 ألقاب على الصعيدين المحلي والقاري.