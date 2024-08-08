وفاة عيسى حياتو الرئيس الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

توفي عيسى حياتو، الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس في باريس عن عمر ناهز الـ77 عاما.

ترك حياتو، وهو شخصية بارزة في هذه الرياضة، بصمة لا تمحى على كرة القدم الأفريقية من خلال قيادته الحكيمة والتزامه الثابت بتطوير اللعبة في جميع أنحاء القارة.

ولد حياتو في التاسع من أغسطس/آب 1946 في جاروا بالكاميرون، ولم يكن حياتو لاعب كرة قدم سابق فحسب، بل كان أيضا أحد أكثر مديري الرياضة تأثيرا في أفريقيا.

⬛️ Issa Hayatou, ancien président de la CAF de 1988 à 2017, est décédé. pic.twitter.com/zJLNVYqycW — Onze Mondial (@OnzeMondial) August 8, 2024

شغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من عام 1988 حتى 2017، وهي الفترة التي شهدت فيها كرة القدم الأفريقية نموا كبيرا واعترافا عالميا.

وشهدت فترة عمله في الكاف توسيع كأس الأمم الأفريقية، وإدراج المزيد من الفرق الأفريقية في كأس العالم لكرة القدم، وتعزيز البنية التحتية لكرة القدم في جميع أنحاء القارة.

كما تولى حياتو منصب الرئيس المؤقت للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى فبراير/شباط 2016، بعد إيقاف سيب بلاتر.

وجاءت قيادته القصيرة للفيفا خلال أحد أكثر الأوقات اضطرابا في تاريخ المنظمة، لكنه تمكن من توجيهها خلال فترة حاسمة بهدوئه وسلطته المميزة.

وقد أحدث خبر وفاته صدمة في مجتمع كرة القدم، حيث أشاد كثيرون بمساهماته الهائلة في هذه الرياضة.

قيادته لم تضع كرة القدم الأفريقية في دائرة الضوء العالمية فحسب، بل مهدت الطريق أيضا للأجيال القادمة من لاعبي كرة القدم والإداريين الأفارقة.