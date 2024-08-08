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من كرة القدم إلى الملاكمة.. نجم ليستر سيتي السابق يخوض أول نزال ترويجي

HUDDERSFIELD, ENGLAND - JANUARY 18: Danny Simpson of Huddersfield Town during the Sky Bet Championship match between Huddersfield Town and Brentford at John Smith's Stadium on January 18, 2020 in Huddersfield, England. (Photo by Ben Early/Getty Images)
سيمبسون وضع حدًّا لمسيرته الكروية في يوليو/تموز الماضي وهو في الـ37 من عمره (غيتي)
8/8/2024-|آخر تحديث: 8/8/202410:32 م (بتوقيت مكة المكرمة)

يبدو أن اللاعب السابق في مانشستر يونايتد وليستر سيتي، الإنجليزي داني سيمبسون، لن يركن إلى الراحة بعد إعلان اعتزاله كرة القدم منذ أشهر فقط لأنه سيخوض غمار رياضة الملاكمة.

ففي خطوة غير متوقعة، قرر سيمبسون دخول عالم الملاكمة إذ أعلن -أمس الأربعاء- في حسابه على إنستغرام خوض أول نزال ترويجي له مع فريق "ميزفيت" في وقت لاحق من هذا الشهر.

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مسيرة سيمبسون الكروية

لعب الظهير الأيمن مباريات قليلة تحت إمرة السير أليكس فيرغسون، وزامل النجم كريستيانو رونالدو في مان يونايتد، وحصل على لقب الدوري الإنجليزي مع مان يونايتد وليستر سيتي.

يعدّ سيمبسون خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، وأمضى المراحل الأولى من حياته المهنية متنقلا بين أندية إيبسويتش تاون وبلاكبيرن روفرز وكوينز بارك رينجرز.

وفي أغسطس/آب 2014 انتقل إلى ليستر سيتي الذي عانى من معركة الهبوط في موسم 2014-2015 لينهيه في المركز الرابع عشر.

لكن الموسم التالي شهد صدمة ليستر وسيمبسون لعالم كرة القدم، إذ نجح فريق الثعالب بقيادة كلاوديو رانييري في الفوز بأول لقب لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015-2016. ولعب سيمبسون دورًا رئيسًا في حملة التتويج باللقب، إذ شارك في 30 مباراة.

وبعد مغادرته ليستر سيتي عام 2019، لعب سيمبسون في هدرسفيلد تاون قبل أن ينضم إلى بريستول سيتي في عام 2021 بعقد قصير الأجل انتهى بالتراضي في مارس/آذار 2022.

وكان ناديه الأخير كان ماكليسفيلد الذي وقع معه في ديسمبر/كانون الأول 2023.

غادر اللاعب نادي ماكليسفيلد في يوليو/تموز وهو في الـ37 من عمره، واضعا حدًّا لمسيرته الكروية.

المصدر : مواقع إلكترونية