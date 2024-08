من كرة القدم إلى الملاكمة.. نجم ليستر سيتي السابق يخوض أول نزال ترويجي

يبدو أن اللاعب السابق في مانشستر يونايتد وليستر سيتي، الإنجليزي داني سيمبسون، لن يركن إلى الراحة بعد إعلان اعتزاله كرة القدم منذ أشهر فقط لأنه سيخوض غمار رياضة الملاكمة.

ففي خطوة غير متوقعة، قرر سيمبسون دخول عالم الملاكمة إذ أعلن -أمس الأربعاء- في حسابه على إنستغرام خوض أول نزال ترويجي له مع فريق "ميزفيت" في وقت لاحق من هذا الشهر.

Former Mag, Future Boxer 👀

Ex #NUFC right back, Danny Simpson is making his boxing debut against YouTuber Danny Aarons in the next misfits event pic.twitter.com/ueyH7QL3xg

