من كرة القدم إلى الملاكمة.. نجم ليستر سيتي السابق يخوض أول نزال ترويجي

يبدو أن اللاعب السابق في مانشستر يونايتد وليستر سيتي، الإنجليزي داني سيمبسون، لن يركن إلى الراحة بعد إعلان اعتزاله كرة القدم منذ أشهر فقط لأنه سيخوض غمار رياضة الملاكمة.

ففي خطوة غير متوقعة، قرر سيمبسون دخول عالم الملاكمة إذ أعلن -أمس الأربعاء- في حسابه على إنستغرام خوض أول نزال ترويجي له مع فريق "ميزفيت" في وقت لاحق من هذا الشهر.

Former Mag, Future Boxer 👀 Ex #NUFC right back, Danny Simpson is making his boxing debut against YouTuber Danny Aarons in the next misfits event pic.twitter.com/ueyH7QL3xg — Newcastle Fans TV (@NewcastleFansTV) August 7, 2024

مسيرة سيمبسون الكروية

لعب الظهير الأيمن مباريات قليلة تحت إمرة السير أليكس فيرغسون، وزامل النجم كريستيانو رونالدو في مان يونايتد، وحصل على لقب الدوري الإنجليزي مع مان يونايتد وليستر سيتي.

يعدّ سيمبسون خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، وأمضى المراحل الأولى من حياته المهنية متنقلا بين أندية إيبسويتش تاون وبلاكبيرن روفرز وكوينز بارك رينجرز.

وفي أغسطس/آب 2014 انتقل إلى ليستر سيتي الذي عانى من معركة الهبوط في موسم 2014-2015 لينهيه في المركز الرابع عشر.

1/2 It was a dream come true ❤️ pic.twitter.com/DeIVgpDl6S — DANNY SIMPSON (@dannysimpson) July 26, 2024

لكن الموسم التالي شهد صدمة ليستر وسيمبسون لعالم كرة القدم، إذ نجح فريق الثعالب بقيادة كلاوديو رانييري في الفوز بأول لقب لهم في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2015-2016. ولعب سيمبسون دورًا رئيسًا في حملة التتويج باللقب، إذ شارك في 30 مباراة.

وبعد مغادرته ليستر سيتي عام 2019، لعب سيمبسون في هدرسفيلد تاون قبل أن ينضم إلى بريستول سيتي في عام 2021 بعقد قصير الأجل انتهى بالتراضي في مارس/آذار 2022.

وكان ناديه الأخير كان ماكليسفيلد الذي وقع معه في ديسمبر/كانون الأول 2023.

غادر اللاعب نادي ماكليسفيلد في يوليو/تموز وهو في الـ37 من عمره، واضعا حدًّا لمسيرته الكروية.