بيبي يضع حدا لمسيرته الكروية

وضع الدولي البرتغالي المخضرم بيبي حدا لمسيرته في كرة القدم عن 41 عاما، وفقا لما أُعلن اليوم الخميس.

وقال اللاعب البرزيلي الأصل في فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع إنستغرام "أود أن أشكر الجميع"، ذاكرا الأندية التي مر عليها ومنتخب البرتغال، إضافة إلى عائلته.

ولعب قلب الدفاع المخضرم 878 مباراة خلال مشواره مع كرة القدم وتوج بـ34 لقبا رائعا، من بينها دوري أبطال أوروبا في 3 مناسبات مع الريال وكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) مع منتخب البرتغال.

وقام بيبي بتمثيل بلاده في 141 مباراة دولية، وشارك في حملة البرتغال ببطولة أمم أوروبا الأخيرة في ألمانيا (يورو 2024) التي شهدت خروج الفريق من دور الثمانية بعد خسارته بركلات الترجيح أمام فرنسا.

وبدأ بيبي مسيرته الكروية عام 2002 مع فريق ماريتيمو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى بورتو بعد عامين.

وقضى بيبي عقدا من الزمان مع ريال مدريد الذي توج بالدوري الإسباني معه 3 مرات، قبل أن ينتقل إلى تركيا مع بشكتاش، ثم أنهى مسيرته في بورتو.

وكتب النادي البرتغالي على حسابه الرسمي في تطبيق (إكس) "مسيرة وإرث سيكونان دائما مثالا لأي مشجع لبورتو".

وأضاف النادي البرتغالي في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "لا يوجد سوى كلمتين ممكنتين: تهانٍ وشكرا".