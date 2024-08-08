أفضل 11 لاعب كرة قدم في أميركا الجنوبية عبر التاريخ

ظلت أميركا الجنوبية على مدار عقود من الزمن أرضا خصبة للعديد من أعظم لاعبي كرة القدم الذين بلغوا المجد الكروي وظل إرثهم راسخا في ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

يُصنف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي كأفضل لاعب في تاريخ أميركا الجنوبية بفضل نجاحه المذهل مع منتخب التانغو وبرشلونة.

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كذلك يعتبر كثيرون الراحل دييغو مارادونا أفضل لاعب في التاريخ على الإطلاق، إذ قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986. ورغم رحيل مارادونا فلا يزال حاضرا في قلوب عشاق كرة القدم حول العالم.

وبالنسبة لملايين البرازيليين ومشجعي كرة القدم في العالم، يعتبر بيليه أفضل من مارس هذه اللعبة الجميلة على الإطلاق.

ويعد بيليه، الذي توفي في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات.

وفي ذكرى وفاته الأولى أضاءت البرازيل تمثال "المسيح المخلِّص" الشهير في ريو، بعرض قميص بيليه.

واعتمد موقع "غيف مي سبورت" في تصنيف أفضل 11 لاعبا في تاريخ أميركا الجنوبية على عدد من المعايير:

الإنجازات والألقاب الشخصية.

الدور القيادي.

الهالة.

الإرث التاريخي.

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 827 هدفا و401 تمريرة حاسمة.

2- البرازيلي بيليه: 1281 هدفا.

3- الأرجنتيني دييغو مارادونا: 359 هدفا.

4- البرازيلي رونالدو نازاريو: 360 هدفا و108 تمريرات حاسمة.

5- الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو: 504 أهداف.

6- البرازيلي غارينشا: 124 هدفا.

7- البرازيلي زيكو: 545 هدفا.

8- البرازيلي رونالدينيو: 203 أهداف.

9- البرازيلي سوكراتس: 56 هدفا.

10- البرازيلي كارلوس ألبرتو: 51 هدفا.

11- البرازيلي روماريو: 542 هدفا.