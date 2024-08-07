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"المقاطعة" تمنع المنتخب الإسرائيلي من المشاركة في بطولة أوروبية ببلجيكا

تخريب حائط ملعب احتجاجا على مشاركة إسرائيل المصدر: صحيفة AVS الهولندية
النشطاء طلوا جدران ملعب المباراة باللون الأحمر، وكتبوا عليه شعارات مثل "قاطعوا إسرائيل الآن" "الصحافة الهولندية"
7/8/2024

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المنتخب الإسرائيلي للعبة الصحن الطائر للأعمار بين 13 و17 عاما منع من المشاركة في بطولة "الفريسبي" الأوروبية المقامة في مدينة غينت البلجيكية، في سابقة وصفتها بالخطيرة.

ونقلت الصحيفة عن إيليت بن تسيون رئيسة جمعية الفريسبي أنه لم يسمح للفريق الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالمشاركة في المسابقة رغم أن الملعب المخصص للفريق كان في مدينة دو بنت وليس غينت كباقي الفرق المشاركة من 11 دولة أوروبية، وذلك لأسباب متعلقة بالحرب على غزة.

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وكانت وسائل إعلام بلجيكية قد تحدثت عن قرار المنع، وأكدت أنه ناتج عن حملات المقاطعة التي يقوم بها نشطاء مناهضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واستبق النشطاء تاريخ المباراة وطلوا جدران المبنى الذي كان من المفترض أن يحتضن المباراة باللون الأحمر، وكتبوا عليه شعارات مثل "قاطعوا إسرائيل الآن".

ما هي لعبة الصحن الطائر؟

لعبة الصحن الطائر أو صحن الفريسبي هي لعبة أدواتها صحن طائر غالبا مصنوع من البلاستيك على شكل أسطوانة قطرها 20 سنتيمترا صنعت بصورة تجعلها تطير في الهواء لمسافة معينة إذا تم رميها وتدويرها.

ورغم أن المصطلح هو علامة تجارية مسجلة لشركة "وام-أو" فإنه يستعمل غالبا في تسمية هذه اللعبة، وهي فكرة واختراع والتر فريدريك موريسون.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية