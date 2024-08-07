"المقاطعة" تمنع المنتخب الإسرائيلي من المشاركة في بطولة أوروبية ببلجيكا

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن المنتخب الإسرائيلي للعبة الصحن الطائر للأعمار بين 13 و17 عاما منع من المشاركة في بطولة "الفريسبي" الأوروبية المقامة في مدينة غينت البلجيكية، في سابقة وصفتها بالخطيرة.

ونقلت الصحيفة عن إيليت بن تسيون رئيسة جمعية الفريسبي أنه لم يسمح للفريق الإسرائيلي أمس الثلاثاء بالمشاركة في المسابقة رغم أن الملعب المخصص للفريق كان في مدينة دو بنت وليس غينت كباقي الفرق المشاركة من 11 دولة أوروبية، وذلك لأسباب متعلقة بالحرب على غزة.

وكانت وسائل إعلام بلجيكية قد تحدثت عن قرار المنع، وأكدت أنه ناتج عن حملات المقاطعة التي يقوم بها نشطاء مناهضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واستبق النشطاء تاريخ المباراة وطلوا جدران المبنى الذي كان من المفترض أن يحتضن المباراة باللون الأحمر، وكتبوا عليه شعارات مثل "قاطعوا إسرائيل الآن".

ما هي لعبة الصحن الطائر؟

لعبة الصحن الطائر أو صحن الفريسبي هي لعبة أدواتها صحن طائر غالبا مصنوع من البلاستيك على شكل أسطوانة قطرها 20 سنتيمترا صنعت بصورة تجعلها تطير في الهواء لمسافة معينة إذا تم رميها وتدويرها.

ورغم أن المصطلح هو علامة تجارية مسجلة لشركة "وام-أو" فإنه يستعمل غالبا في تسمية هذه اللعبة، وهي فكرة واختراع والتر فريدريك موريسون.