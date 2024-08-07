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هرفي رونار يترك تدريب منتخب فرنسا للسيدات بعد فشله في الأولمبياد

2019 Africa Cup of Nations Qualification - Morocco vs Comoros- - CASABLANCA, MOROCCO - OCTOBER 13 : Head coach of Morocco Herve Renard looks on ahead of 2019 Africa Cup of Nations Qualification match between Morocco and Comoros in Casablanca, Morocco on October 13, 2018.
هيرفي رونار أشرف على تدريب منتخب سيدات فرنسا في مارس/آذار 2023 (الأناضول)
7/8/2024-|آخر تحديث: 7/8/202401:10 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رحيل هيرفي رونار المدير الفني لمنتخب السيدات، بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وخسرت سيدات فرنسا أمام البرازيل في ربع نهائي منافسات كرة القدم للسيدات بهدف دون مقابل.

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وكتب المنتخب الفرنسي للسيدات على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، بعد أيام قليلة من فشل جديد ومدو في ربع نهائي الألعاب الأولمبية على أرضه، أن "المدرب رونار ترك مهامه على رأس منتخب السيدات".

وأبدى المدرب الفرنسي انزعاجه من الخسارة أمام البرازيل في ربع النهائي، وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "هل تتحدثون عن الفشل؟ ما الفشل؟، عندما لا نفوز بمباراة، عندما لا نعبر لنصف النهائي، فهذا هو الفشل، لكن علينا تحليل الأمور بعقلانية، فريقنا فعل كل شيء، لقد رأيت أشياء الليلة، الأمر خارج عن إرادتي، لكنني لا أعرف كيف يمكننا أن نسمح بحدوث هذا على أرض الملعب، في الأخير هم وصلوا لنصف النهائي".

وذكرت تقارير صحفية ترشيح رونار لتدريب منتخب العراق حال عدم النجاح في التوصل لاتفاق مع مدربه الحالي أفسباني خيسوس كاساس.

وأشرف رونار على تدريب منتخب سيدات فرنسا في مارس/آذار 2023 بعد رحيله عن المنتخب السعودي.

وقاد فريقه في 26 مباراة، منذ تعيينه خلفا لكورين، حقق خلالها 17 انتصارا و3 تعادلات مقابل 6 هزائم.

المصدر : مواقع إلكترونية