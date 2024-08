هرفي رونار يترك تدريب منتخب فرنسا للسيدات بعد فشله في الأولمبياد

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رحيل هيرفي رونار المدير الفني لمنتخب السيدات، بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وخسرت سيدات فرنسا أمام البرازيل في ربع نهائي منافسات كرة القدم للسيدات بهدف دون مقابل.

وكتب المنتخب الفرنسي للسيدات على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، بعد أيام قليلة من فشل جديد ومدو في ربع نهائي الألعاب الأولمبية على أرضه، أن "المدرب رونار ترك مهامه على رأس منتخب السيدات".

وأبدى المدرب الفرنسي انزعاجه من الخسارة أمام البرازيل في ربع النهائي، وقال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "هل تتحدثون عن الفشل؟ ما الفشل؟، عندما لا نفوز بمباراة، عندما لا نعبر لنصف النهائي، فهذا هو الفشل، لكن علينا تحليل الأمور بعقلانية، فريقنا فعل كل شيء، لقد رأيت أشياء الليلة، الأمر خارج عن إرادتي، لكنني لا أعرف كيف يمكننا أن نسمح بحدوث هذا على أرض الملعب، في الأخير هم وصلوا لنصف النهائي".

وذكرت تقارير صحفية ترشيح رونار لتدريب منتخب العراق حال عدم النجاح في التوصل لاتفاق مع مدربه الحالي أفسباني خيسوس كاساس.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Hervé Renard has left his position as coach of the French women's team. 👋🇫🇷

(📸 @equipedefranceF) pic.twitter.com/3Dl7oZ3NRN

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 6, 2024