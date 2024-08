شِباك 7 أندية إنجليزية ظلت عصية على كريستيانو رونالدو

يتمتع البرتغالي كريستيانو رونالدو بسجل استثنائي ضد الأندية الإنجليزية، لكن هناك 7 فرق واجهها كانت عصية عليه وحرمته من هز شباكها.

عندما يتعلق الأمر بالتسجيل ضد الفرق الإنجليزية، كان توتنهام هو الخصم المفضل للدون حيث سجل في مرماه 14 هدفا في 20 مباراة.

التحق رونالدو (المهاجم الحالي بفريق النصر السعودي) بصفوف مانشستر يونايتد عام 2003 ليدشن البداية الحقيقية لمسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبدع "صاروخ ماديرا" مع "الشياطين الحمر" وقادهم لتحقيق عدة بطولات، أهمها دوري أبطال أوروبا في 2008.

وخلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد سجل 118 هدفا في 292 مباراة، ولكنّه عاد بعد ذلك في صيف 2021 وسجل 27 هدفا في 54 مباراة.

1- ليستر سيتي

واجه رونالدو فريق "الثعالب" في 3 مناسبات وخرج منها خالي الوفاض.

واجههم لأول مرة في موسم 2003-2004، حين سجل غاري نيفيل الهدف الوحيد في المباراة مانحا الفوز لمانشستر يونايتد 1-0 على ملعب أولد ترافورد.

لاحقا، لعب رونالدو ضد ليستر سيتي في مناسبتين أخريين عند عودته إلى "أولد ترافورد"، لكنه فشل في التسجيل أيضا.

Cristiano Ronaldo's game by numbers vs. Leicester City : 0 Goal 0 Assists 1 (1) Dribble attempts (succ.) 1 Key passes 1 shots on target 6 Possession lost 3 Offsides #cr7 pic.twitter.com/bC3LrLqU17

2- ولفرهامبتون

لعب "صاروخ ماديرا" 3 مباريات ضد ولفرهامبتون، ولم يسجل خلالها أي هدف أو يمرر أي تمريرة حاسمة.

واجههم مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2003-2004 ومرة ​​واحدة عند عودته إلى النادي في 2021-2022. وفي آخر لقاء له ضدهم، حقق ولفرهامبتون فوزا مفاجئا بنتيجة 1-0 على ملعب أولد ترافورد.

Cristiano Ronaldo has suffered the 34th defeat in the Premier League against Wolves.

3- ليدز يونايتد

واجه البرتغالي ليدز مرتين على ملعب "إيلاند رود"، وعلى الرغم من فوز "الشياطين الحمر" في المباراتين، فإنه لم يتمكن من التسجيل.

4- شيفيلد يونايتد

لعب رونالدو مباراتين ضد شيفيلد يونايتد في موسم 2006-2007 وفاز مانشستر يونايتد في المواجهتين، لكن "الدون" فشل في التسجيل ذهابا وإيابا.

😳 Cristiano Ronaldo has scored against 29 of the 34 teams he has faced in his Premier League career

❌ He has failed to score league goals against Wolves, Crystal Palace, Leicester, Leeds and Sheffield United pic.twitter.com/QmgDQBnTOQ

— WhoScored.com (@WhoScored) July 26, 2022