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شِباك 7 أندية إنجليزية ظلت عصية على كريستيانو رونالدو

Europa League - Group E - Manchester United v Omonia
رونالدو أحرز 145 هدفا خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد (رويترز)
7/8/2024

يتمتع البرتغالي كريستيانو رونالدو بسجل استثنائي ضد الأندية الإنجليزية، لكن هناك 7 فرق واجهها كانت عصية عليه وحرمته من هز شباكها.

عندما يتعلق الأمر بالتسجيل ضد الفرق الإنجليزية، كان توتنهام هو الخصم المفضل للدون حيث سجل في مرماه 14 هدفا في 20 مباراة.

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التحق رونالدو (المهاجم الحالي بفريق النصر السعودي) بصفوف مانشستر يونايتد عام 2003 ليدشن البداية الحقيقية لمسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبدع "صاروخ ماديرا" مع "الشياطين الحمر" وقادهم لتحقيق عدة بطولات، أهمها دوري أبطال أوروبا في 2008.

وخلال فترته الأولى مع مانشستر يونايتد سجل 118 هدفا في 292 مباراة، ولكنّه عاد بعد ذلك في صيف 2021 وسجل 27 هدفا في 54 مباراة.

في المقابل، فشل النجم البرتغالي في هز شباك هذه الأندية الإنجليزية السبعة:

1- ليستر سيتي

واجه رونالدو فريق "الثعالب" في 3 مناسبات وخرج منها خالي الوفاض.

واجههم لأول مرة في موسم 2003-2004، حين سجل غاري نيفيل الهدف الوحيد في المباراة مانحا الفوز لمانشستر يونايتد 1-0 على ملعب أولد ترافورد.

لاحقا، لعب رونالدو ضد ليستر سيتي في مناسبتين أخريين عند عودته إلى "أولد ترافورد"، لكنه فشل في التسجيل أيضا.

2- ولفرهامبتون

لعب "صاروخ ماديرا" 3 مباريات ضد ولفرهامبتون، ولم يسجل خلالها أي هدف أو يمرر أي تمريرة حاسمة.

واجههم مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2003-2004 ومرة ​​واحدة عند عودته إلى النادي في 2021-2022. وفي آخر لقاء له ضدهم، حقق ولفرهامبتون فوزا مفاجئا بنتيجة 1-0 على ملعب أولد ترافورد.

3- ليدز يونايتد

واجه البرتغالي ليدز مرتين على ملعب "إيلاند رود"، وعلى الرغم من فوز "الشياطين الحمر" في المباراتين، فإنه لم يتمكن من التسجيل.

4- شيفيلد يونايتد

لعب رونالدو مباراتين ضد شيفيلد يونايتد في موسم 2006-2007 وفاز مانشستر يونايتد في المواجهتين، لكن "الدون" فشل في التسجيل ذهابا وإيابا.

5- كريستال بالاس

لعب لأول مرة ضد كريستال بالاس في موسم 2004-2005، وخاض 34 دقيقة فقط من تلك المباراة التي انتهت في النهاية بالتعادل السلبي.

عند عودته إلى النادي، حصل على فرصة اللعب ضدهم مرة أخرى. وعلى الرغم من لعبه 90 دقيقة كاملة من مباراة يونايتد على أرضه في 2021-2022، أخفق في التهديف على الرغم من قيامه بـ5 تسديدات على المرمى.

6- بيرتون ألبيون

في موسم 2005-2006، لعب 31 دقيقة من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بيرتون (الذي كان فريقا خارج الدوري الممتاز في ذلك الوقت) وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وفي مباراة العودة، فاز يونايتد، لكن رونالدو لم يشارك في تلك المباراة.

7- ساوثيند يونايتد

يمتلك ساوثيند يونايتد الحق في التفاخر ضد رونالدو أيضا، لأنه لم يمنعه من التسجيل ضدهم في موسم 2006-2007 فحسب، بل تمكن من إحداث المفاجأة الكبرى بفوزه بالمباراة 1-0.

قام رونالدو بعديد من المحاولات خلال المواجهة، لكنه لم يتمكن من إيجاد طريقة لتجاوز داريل فلاهافان في تلك الليلة.

المصدر : مواقع إلكترونية